Grüne in der Krise : Bühne frei für Robert Habeck

Annalena Baerbock hat ihren Urlaub abgebrochen. Bis einschließlich Sonntag wollte die grüne Kanzlerkandidatin die Berliner Politik Berliner Politik sein lassen, ausspannen, Zeit für die Familie haben. Nun, während Westdeutschland von einer Hochwasserkatastrophe mit vielen Toten, Verletzten und Vermissten heimgesucht wird, will sie nicht weiter Ferien machen. Das „Gebot der Stunde“ sei, die Rettungskräfte ihre Arbeit machen zu lassen und so gut wie möglich zu unterstützen, schreibt Baerbock auf Twitter.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.



Kein Wort fällt vorerst zu den Ursachen der Katastrophe, zum Klimawandel. Auf den erhobenen Zeigefinger hat sie verzichtet. Am Freitag wollte sie sich „vor Ort“ ein Bild von der Situation machen, heißt es in ihrem Umfeld. Journalisten sollten aber nicht mitkommen. Es sollten keine Bilder entstehen, wie sie mit einem Pressetross durch zerstörte Straßen stapft. Den Vorwurf, Leid der Menschen zu instrumentalisieren, kann sie nicht gebrauchen. Es ist schon so eine harte Rückkehr: Am Freitag sank sie in der Beliebtheitsskala des ZDF-Politbarometers auf ihren bislang schlechtesten Wert.