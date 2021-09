Grüne nach der Wahl : Wie kann der Kretschmann-Effekt erhalten werden?

Aktualisiert am

Baden Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann präsentiert im Landtag am 29. September die aktuelle Zusammensetzung des Bundesrates. Bild: dpa

Nirgendwo sind die Grünen so stark wie in Baden-Württemberg unter Winfried Kretschmann. Bald steht ein Generationenwechsel an. Für die Partei ist das ein Wagnis.