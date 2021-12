Jusos in der SPD-Fraktion : Die Generation Harry Potter sitzt jetzt im Bundestag

Die Generation Harry Potter ist im Bundestag angekommen. Zum Runterkommen schauen sie den „Stein der Weisen“, das Paul-Löbe-Haus nennen sie das Haus Gryffindor, und wenn sie sich über die Union lustig machen wollen, vergleichen sie deren Furcht vor der Ampel-Regierung mit Harrys und Rons Angst vor der Peitschenden Weide.

Klingt süß, aber nicht für Friedrich Merz: „Es sind 49 Jusos in der neuen SPD-Fraktion, das ist die Sperrminorität der neuen Regierung“, gab er gleich nach der Wahl alarmiert zu Protokoll. Auch in der SPD beäugen manche die Neuen misstrauisch. Machen die künftig ihr eigenes Ding in der Fraktion?

Die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal winkt ab: „Wir sind kein monolithischer Block, wo einer 'ne Ansage macht, und so wird’s dann gemacht.“ Rosenthal ist um neun Uhr morgens ins Restaurant des Jakob-Kaiser-Hauses gekommen, ziemlich müde und erkältet. Das Jahr hatte es ja auch in sich. Sie wurde Kevin Kühnerts Nachfolgerin an der Spitze der Jusos und Abgeordnete im Bundestag. Sie machte ihren eigenen Wahlkampf in Bonn und begleitete den der vielen anderen jungen Kandidaten in ganz Deutschland.

„Sorry, wenn ich da jetzt emotional bin“

Dass es am Ende tatsächlich 49 von ihnen ins Parlament schafften, konnte Rosenthal erst glauben, als sie es in der ersten Fraktionssitzung mit eigenen Augen sah. Bei der Vorstellungsrunde erzählten einige von der Herkunft ihrer Eltern, andere von den Ländern, in denen sie selbst geboren wurden, von dem Tag, an dem sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekamen. Rosenthal muss den Frühstückscappuccino mit einem Mal absetzen, sie hat Tränen in den Augen. „Sorry, wenn ich da jetzt emotional bin“, sagt sie, und ihre Stimme bebt ein wenig von dem Gefühl, das sie jetzt wieder ergreift: „Endlich zu sehen, dass das vielfältige Deutschland hier ankommt!“

Rosenthal ist keine Krawallschachtel, im Vergleich zu früheren Juso-Vorsitzenden wirkt sie fast brav. Aber ihr tiefer Ernst könnte dem ein oder andern Zyniker durchaus Angst einjagen. „Es geht nicht darum, dass mein Hintern auf einem dieser blauen Stühle sitzt“, sagt sie und erzählt von den Kindern der Brennpunktschule, an der sie bis vor Kurzem unterrichtete. „Die sind so weit weg von alldem hier“ – sie zeigt um sich herum auf die weißen Tischdecken. Sie wisse schon, dass ihr Idealismus hier auf eine harte politische Realität treffe. „Aber hier sitzen mehr Idealisten, als man denkt.“

Auch wenn sie betont, dass sie nicht für alle 49 Jusos sprechen könne, sieht sie schon „inhaltliche Schnittmengen“. Für sie ist klar: „Die SPD braucht ein linkes Profil.“ Die Jusos hätten in den letzten Jahren viel erreicht, „und das muss weitergehen“. Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende in spe und ein konservativer Seeheimer, löst deshalb auch keinen Jubelsturm bei ihr aus. Der müsse erst das Vertrauen der Jusos gewinnen, sagt sie kühl. Und was den Posten des Generalsekretärs angeht: Das solle Kevin Kühnert machen.