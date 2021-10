Jamaika bleibt Option : FDP und Grüne wollen mit SPD sondieren

Die FDP und die Grünen wollen möglichst bald in Dreier-Sondierungsgespräche mit der SPD einsteigen. „Wir haben den Vorschlag eines Gesprächs mit der SPD angenommen“, sagte FDP-Chef Christian Lindner am Mittwoch.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner nach den Vorgesprächen mit den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock am 1. Oktober in Berlin Bild: Reuters

FDP und Grüne wollen möglichst bald in Dreier-Sondierungsgespräche mit der SPD einsteigen. „Wir haben den Vorschlag eines Gesprächs mit der SPD angenommen“, sagte FDP-Chef Christian Lindner am Mittwoch. Zuvor hatten die Grünen verkündet, in Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und FDP einsteigen zu wollen und dies der FDP vorgeschlagen. Nach der Bundestagswahl hatten die Grünen und die FDP erst miteinander und anschließend getrennt jeweils mit der SPD sowie mit CDU und CSU mögliche Kompromisslinien ausgelotet. Deutschland stehe vor großen Herausforderungen, die rasch angepackt werden müssten, deshalb seien die Grünen der Überzeugung, „dass sich dieses Land keine lange Hängepartie leisten kann“, sagte die Ko-Vorsitzende Annalena Baerbock. Nach der Bundestagswahl hatten die Grünen und die FDP erst miteinander und anschließend getrennt jeweils mit der SPD sowie mit CDU und CSU mögliche Kompromisslinien ausgelotet.

Mit Blick auf eine mögliche Koalition von SPD, Grünen und FDP sagte der Ko-Vorsitzende Robert Habeck, die Einzelrunden der vergangenen Tage hätten gezeigt, „dass dort die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar sind“. Dies gelte vor allem für den Bereich der Gesellschaftspolitik. Dies sei keine komplette Absage an Jamaika-Verhandlungen mit Union und FDP. Die Union habe sich in den Vorgesprächen wirklich bemüht und sei den Grünen entgegengekommen. Trotzdem gebe es hier größere inhaltliche Differenzen.

„Sind in hochdynamischem Prozess“

Doch auch der Ausgang möglicher Sondierungsgespräche mit SPD und FDP sei noch offen. Den Grünen sei klar, „dass der Keks noch lange nicht gegessen ist“. Es gebe erhebliche offene Stellen und Differenzen, dies betreffe sowohl Grüne und FDP als auch Grüne und SPD. Nun müssten Fragen, die ideologisch trennend sind, so stabil geklärt und vordiskutiert werden, dass man ein gutes Gefühl für einen möglichen Koalitionsvertrag bekomme, sagte Habeck. „Am Ende muss es eben eine politische Beurteilung geben, was gehen kann und was nicht gehen kann und nicht ein ewiges Zeitspiel.“ Erfahrungen aus Verhandlungen auf Länderebene zeigten, dass Sondierungen mit einer „einstelligen Sitzungszahl“ zu bewältigen seien – das hänge aber natürlich auch vom Verhalten der Beteiligten ab. „Wir sind in einem hochdynamischen Prozess.“

Auch weitere Zweiergespräche seien neben den Dreierverhandlungen denkbar, sagte Baerbock. „Natürlich macht es Sinn, auch immer mal in kleineren Runden zu sprechen, aber die werden dann erst recht vertraulich sein.“ Sie erwarte, dass es in Dreiergesprächen auch immer wieder einmal knirsche, da man sich zu dritt nicht so schnell einigen könne wie zu zweit, führte Baerbock aus. Vertrauen und Verlässlichkeit seien aber wichtig. „Und das kann man am Anfang einmal krachend zerschlagen, und dann funktioniert es über Jahre nicht, oder man kann wirklich an diesem Vertrauen arbeiten.“

Angesichts von Machtkämpfen und vermuteten Indiskretionen in der Union hatte es von Grünen und FDP zuletzt Kritik und teilweise auch Zweifel an der Regierungsfähigkeit von CDU und CSU gegeben. Erst am Dienstag waren erneut Details zu Aussagen der Grünen aus dem Gespräch mit CDU und CSU über die Bild-Zeitung an die Öffentlichkeit gekommen. „Vertrauen bedeutet natürlich auch, dass alles nicht danach in der Zeitung steht“, sagte Baerbock. „Aber wir vergeben keine Haltungsnoten, weder für uns selbst noch für andere.“

Der stellvertretende CDU-Chef Jens Spahn hat die Durchstechereien aus den Sondierungsgesprächen mit FDP und Grünen scharf kritisiert. „Ich kann nur sagen, dass es ätzend ist, es ist verantwortungslos, es ist in einer gewissen Weise auch dumm“, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. Es ärgere ihn „maßlos“. Spahn sagte, für ihn sei eine rechnerisch mögliche Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP in vielerlei Hinsicht spannend. „Ich finde, Jamaika hätte eine Chance verdient trotz schwieriger Ausgangslage.“ Er müsse aber gleichzeitig auch akzeptieren und sehen, dass es jetzt zunächst auch andere Gespräche gebe. Die Frage, ob Jamaika durch die Indiskretionen womöglich bereits gescheitert sei, wollte Spahn nicht beantworten. „Ich weiß nur, dass es für sich genommen ärgerlich ist.“

Rechnerisch ist nach der Bundestagswahl sowohl ein Ampel-Bündnis möglich als auch eine Jamaika-Koalition von Union, Grünen und FDP. Diese Variante war bisher von der FDP eher bevorzugt worden. Habeck verwies nun aber für die Grünen darauf, dass es „eine größere Differenz in einem Jamaika-Bündnis unsererseits“ gebe. Die SPD wirbt seit Tagen für eine Ampel-Koalition unter ihrer Führung. Die FDP-Spitze wollte sich am Vormittag ebenfalls vor der Presse zum weiteren Sondierungsfahrplan äußern.