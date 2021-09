FDP und Grüne : Gemeinsam groß sein?

Der Fotograf ist auch am nächsten Tag noch stolz auf sein Werk. FDP-Generalsekretär Volker Wissing referiert am Mittwochnachmittag den Fahrplan für die nächsten Sondierungsgespräche: am Freitag nochmals mit den Grünen, am Samstag mit den Unionsparteien, am Sonntag mit den Sozialdemokraten. Die erste Unterredung auf dem langen Weg zu einer möglichen neuen Bundesregierung hatte da schon stattgefunden, und Wissing hatte sie Dienstag kurz vor Mitternacht mit einem Foto dokumentiert.

Es ist ein Bild, das viel mehr sagt als 1000 Worte: Das Selfie zeigt drei Männer und eine Frau, weißer Hintergrund, womöglich eine Privatadresse.

Die vier führen jene zwei Parteien an, ohne die eine Regierungsbildung in Deutschland gegenwärtig kaum denkbar ist. Die beiden Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner mit Wissing. Sie hatten zwar schon am Montag wissen lassen, dass sie sich unter acht Augen darüber austauschen wollten, welche Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Unverträglichkeiten es zwischen ihnen gebe, um eine Basis für späteres gemeinsames Regieren zu schaffen, aber ausgestreut, es werde erst am Mittwoch so weit sein. So ließ sich der Eindruck erwecken, die beiden kleineren möglichen künftigen Koalitionspartner machten gemeinsam Tempo und wedelten mit dem Heft des Handelns.

Dessen Inhalt bleibt zumindest in der Öffentlichkeit vorerst dünn. Wissing sagte nichts zum Ablauf der ersten Sondierung, zu Details des nächsten Gesprächs ließ er sich lediglich die Mitteilung entlocken, Fachleute beider Parteien würden am Freitag „inhaltliche Fragen vertiefen“. Auch das Foto des Vierer-Treffens begleitete nur ein knapper Satz, den anschließend alle vier Teilnehmer gleichlautend verbreiteten. „Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.“ Mehr wurde weder am Dienstagabend noch am Mittwoch verraten. Die Teilnehmer hatten Vertraulichkeit vereinbart. Die Durchstechereien der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen von vor vier Jahren sollen sich nicht wiederholen.

Die Strategie wird deutlich

Die Aufnahme macht eine gemeinsame strategische Absicht deutlich: Zum einen würde es in den bevorstehenden Sondierungen mit einem der größeren Partner, die zur Regierungsmehrheit gebraucht werden, also mit SPD oder den Unionsparteien, darauf ankommen, sich nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Einigkeit zwischen den beiden kleineren Partnern würde außerdem mehr Gewicht auf die Verhandlungswaage gegenüber der größeren künftigen Regierungspartei bringen. Die zweite Unterredung zwischen Grünen und FDP am Freitag soll eine gemeinsame Plattform festigen. Danach sprechen die beiden Partei jeweils mit der Union und den Sozialdemokraten. „Es muss jeder mit jedem arbeiten wollen, deswegen ist das in bilateralen Gesprächen zu klären“, sagte Wissing.