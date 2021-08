F.A.Z.-Machtfrage : Das Image entscheidet

Sind Sie auch noch ganz erschöpft? Vom ersten „Triell“ der bundesdeutschen Geschichte, das am Sonntagabend die Vorentscheidung für den 26. September gebracht hat? Zumindest ist das die Erwartungshaltung, wenn man manchen Kommentatoren glaubt: Solche Fernsehdebatten, sagen sie, könnten schließlich eine Wahl entscheiden. Weil aus schüchternen Underdogs, die bis dahin eher verschämt durch den Wahlkampf mäandert sind, durch eine rhetorische Glanzstunde plötzlich selbstsichere Gewinnertypen werden können – und aus toughen Umfragekönigen durch einen Blackout zur besten Sendezeit hoffnungslose Kanzlerkandidaten. Aber stimmt das auch?

Keine Frage: Die Bedeutung von Fernsehdebatten sollte man nicht unterschätzen. Spätestens seit dem Buch „The Great Debates“, 1962 von Sidney Kraus geschrieben, sind die Auswirkungen medialer Rededuelle wissenschaftlich gut erforscht. Mit eindeutigem Ergebnis: Wie ein Kandidat sich beim direkten Aufeinandertreffen mit dem oder den Konkurrenten schlägt, kann tatsächlich ein „gamechanger“ sein. Legendär ist das Fernsehduell vom 21. Oktober 1960 zwischen Richard Nixon und einem jungen Herausforderer namens John F. Kennedy: Nixon wirkte angespannt und schwitzte, Kennedy hingegen sah blendend frisch aus und hungrig. Dass der junge Senator bei der Präsidentschaftswahl kurz darauf knapp gegen Nixon siegte, wird vor allem seinem Auftritt bei diesem Duell zugeschrieben.

Amerikanische Verhältnisse?

Auch in Deutschland sind Fernsehdebatten selbstverständlicher Teil des Bundeswahlkampfs, seit Gerhard Schröder und Edmund Stoiber 2002 zum ersten Mal direkt aufeinandertrafen. Mindestens ebenso lange debattiert das Land schon erhitzt darüber, wie ernst man diesen Teil des Wahlkampfs nehmen muss und ob die politische Kultur in Deutschland nicht ganz anders ist als in Amerika, viel tiefgründiger und weniger effekthascherisch. „Für neunzig Minuten am Sonntagabend wird beinahe so getan, als herrsche in Deutschland ein Wahlsystem wie etwa in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Frankreich, wo der mit Regierungsgewalt ausgestattete Präsident direkt vom Volk gewählt wird“, schrieb Günter Bannas 2017 nach dem Duell von Angela Merkel und Martin Schulz (die Älteren unter uns werden sich noch an ihn erinnern) in der F.A.Z. Das beschreibt die Zweifel vieler Debattenskeptiker ziemlich gut.

Auch Sie werden jetzt vielleicht sagen: Mich interessieren nur die Inhalte! Aber auch bei Ihnen, davon bin ich überzeugt, wirken Fernsehduelle und -trielle nach. Weniger wegen der Sätze, die die Kandidaten in die Kamera sagen, meistens sind das ja mehr oder minder bekannte Versatzstücke aus Reden und Parteiprogrammatik. Sondern vor allem im Kontext ihres öffentlichen Bildes: Im Gedächtnis bleibt, wer entweder schwächer wirkt als vermutet, was sein Image ins Wanken bringen kann, oder wer sich stärker, konzentrierter, schlagfertiger zeigt als man es ihm zugetraut hat.

Fernsehdebatten sind für Kandidaten also eine Gelegenheit zur Imagekorrektur. Und eine Art Katalysator: Die Fans eines Kandidaten werden von ihnen bestärkt, seine Kritiker machen sie noch kritischer. Spannend sind eigentlich nur die, die dazwischen stehen: die Unentschlossenen. Für sie können die Debatten lehrreich sein, wenn die Kandidaten unter Stress stehen und dabei etwas von ihnen zu sehen ist, das in Wahlkampfspots und auf Marktplätzen oft verborgen bleibt: ihr Naturell. Wie angefasst ein Kandidat reagiert, wenn der Moderator ihn durch gezielte Nachfragen in die Enge treibt, ob er unbewusst seine Hände knetet, wenn ihn mangelnde Fachkenntnis in die Bredouille bringt, ob er schwitzt oder alle Anwürfe kühl lächelnd abwehrt. All das formt ein Bild, das die Blaupause für die öffentliche Bewertung eines Kandidaten in den folgenden Wochen bilden kann. Nach dem Triell am Sonntag lauten diese Blaupausen in etwa so: Olaf Scholz empfiehlt sich, auch rhetorisch, als Raute. Annalena Baerbock kann argumentieren, wenn sie einmal nicht über Bücher und Lebensläufe reden muss. Und Armin Laschet ist der Nachweis gelungen, dass auch er durchaus schröderhaft zubeißen kann, wenn er denn muss.

Banal wird Ernst

Endlich im Angriffsmodus, doch noch nicht ganz abzuschreiben, angesichts blendender Umfragewerte um teflonartigen Gleichmut bemüht – solche Bewertungen mögen holzschnittartig sein und nicht mehr als Momentaufnahmen. Aber in einem Zeitalter, in dem in den sozialen Medien binnen Sekunden der Daumen gehoben oder gesenkt wird und sich ein mediales Narrativ wie eine „self-fulfilling prophecy“ noch aus viel banaleren Eindrücken speist, muss man sie ernst nehmen.

Eine gute Gelegenheit übrigens, liebe Leserinnen und Leser, sich einmal selbst zu fragen: Wonach richten Sie Ihre Wahlentscheidung aus? Ausschließlich an der Programmatik? Nur an den Inhalten, weil ein Grinsen im Wahlkampf noch keinen Wahlverlierer und ein souveränes Auftreten im Fernsehen noch lange keinen Kanzler macht? Oder nicht doch auch am subjektiven Eindruck der Kandidaten, der sich im Wahlkampf durch viele Einzelbilder (auch aus einem Triell) formt und in der Wahlkabine am Ende vielleicht den Ausschlag gibt?

Politik ist auch hierzulande längst viel personalisierter und emotionalisierter, als mancher es sich eingestehen will. Vielleicht wird man sich später nicht mehr an den einen inhaltlichen Moment aus dem Wahlkampf erinnern, der alles entschieden hat. Aber sicher an die Summe der Eindrücke, die die drei Spitzenkandidaten gemacht haben, auf Marktplätzen, in Krisensituationen und in den drei Triellen. Denn auch in der Politik entscheidet das Image mit über den Erfolg.