Was wollen Sie wissen? : Ihre Fragen zur Bundestagswahl

Der Wahlkampf in Deutschland nimmt an Fahrt auf. Wir möchten auf das eingehen, was Sie beschäftigt. Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Wahlkämpfe in Deutschland können auf angenehme Art unaufgeregt sein. Als die Moderatoren des ersten TV-Triells am Sonntag die Kanzlerkandidaten fragten, warum die jeweils anderen aus ihrer Sicht nicht kanzlerfähig sind, sprachen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz lieber über ihre eigenen Stärken als über die Schwächen der anderen.

Wahlkämpfe in Deutschland können aber auch auf unangenehme Art unaufgeregt sein, geradezu schläfrig. Angela Merkel mag nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin abtreten – ihr politischer Stil, Kontroversen lieber zu meiden und ja nicht zu viel Angriffsfläche zu bieten, scheint zu bleiben. So viel Angst haben die Kandidaten offenbar vor dem nächsten Stolperer, dass sie bisweilen kaum einen Schritt wagen.

Politische Berichterstattung aber lebt von der politischen Auseinandersetzung. Und auch den Wählerinnen und Wählern hilft ein echter Kampf vor der Wahl, um sich ein Urteil zu bilden, welchen Kandidaten und Konzepten sie vertrauen. Bleibt er aus, bleiben viele Fragen offen.

Deshalb fragen wir Sie, unsere Leserinnen und Leser, was Sie heute interessiert. Was wollen Sie noch wissen vor dem Wahlsonntag am 26. September? Überschauen Sie, welche Wahl Sie haben und wie das alles funktioniert in Deutschland? Wo fehlt Ihnen der Überblick? Schicken Sie uns Ihre Fragen! Wir können nicht versprechen, dass wir auf jede Frage eine befriedigende Antwort finden. Aber wir geben unser Bestes.

So können Sie uns Ihre Frage schicken: Schreiben Sie uns eine E-Mail an leserdialog@faz.de oder kommentieren Sie direkt unter diesem Artikel. Sie können uns Ihre Fragen auch über WhatsApp zukommen lassen: 069-75912593.