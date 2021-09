Esken und Kühnert : Wie viel Scholz steckt in der SPD?

In einer Reihe? Die SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, in ihrer Mitte Kanzlerkandidat Olaf Scholz Bild: EPA

Wer Scholz will, wählt SPD. In diesem vermeintlich harmlosen Satz, der auf vielen Wahlplakaten gerade zu lesen ist, steckt ganz schön viel sozialdemokratischer Konfliktstoff. Die CDU weist unermüdlich darauf hin: Wer SPD wählt, weil er Scholz wolle, bekomme eben auch die ganze übrige SPD, vor allem: Saskia Esken und Kevin Kühnert, die ein dezidiert linkeres Programm vertreten als der Kanzlerkandidat. Was die Frage mit sich bringt: Wer würde sich im Falle eines Wahlsiegs mit welcher Politik durchsetzen?

Die SPD war lange zerstritten, in den vergangenen Monaten aber zeigt sie sich geschlossen wie selten zuvor. Der wichtigste Grund dafür ist, dass man ein gemeinsames Ziel hat, nämlich den Wahlsieg. Einige inhaltliche Konflikte konnten die unterschiedlichen Strömungen beilegen, andere haben sie schlicht vertagt. Im Wahlprogramm hat dann jeder sein Eckchen gefunden, in der die eigene Forderung Platz fand. Der Vorsitzende Norbert Walter-Borjans bekam mehr Steuergerechtigkeit zugesichert, die Jusos die Ausbildungsgarantie für Berufseinsteiger. Das Wahlprogramm gibt große Linien vor, Konflikte klammert es aus. Das ist die Leistung von Generalsekretär Lars Klingbeil, der ein Scholz-Mann ist, aber über große Anpassungsfähigkeiten verfügt.

Skepsis gegenüber der FDP

Aber wie kann Saskia Esken, eine der Vorsitzenden der SPD, glaubwürdig für einen Mann werben, dem sie vor gar nicht mal allzu langer Zeit absprach, ein aufrechter Sozialdemokrat zu sein? Esken gilt als die Unberechenbare in der SPD-Führung. Aber auch sie hat sich mit vielen Realitäten arrangiert. Die vereinte Parteilinke hatte keinen eigenen Kandidaten, den sie ins Rennen um das Kanzleramt schicken konnte. In der SPD spricht man, wenn es auf Scholz kommt, deswegen von der „brutalen Alternativlosigkeit“. Als es um den Parteivorsitz ging, hatte Esken noch heftig gegen Scholz agitiert. Scholz stand für Kompromiss, Esken für Kompromisslosigkeit. Zusammen mit ihrem Mitstreiter Walter-Borjans versprach sie den Auszug der SPD aus der großen Koalition, deren Finanzminister Scholz schon war. Sie warfen ihm vor, mitschuldig zu sein an dem „neoliberalen Geist“, der sich in den vergangenen zwanzig Jahren in der Partei breit gemacht habe. Scholz war für sie der letzte Hartz-IV-Kämpfer in der SPD.

Damit konnten die beiden bei der Parteibasis punkten. Neben diesen fundamentalen Unterschieden und Vorwürfen ging unter, dass man inhaltlich in einigem gar nicht so weit auseinander lag. Mindestlohn von zwölf Euro? Hatte Scholz schon 2017 gefordert. Anders sieht es aus beim bedingungslosen Grundeinkommen, von dem Scholz nicht viel hält, und bei Eskens Ablehnung des Staatstrojaners.

Die Parteivorsitzende hegt große Skepsis gegenüber der FDP, die für ein Ampel-Bündnis unter Scholz gebraucht würde. Vergangenes Jahr bezeichnete Esken eine Zusammenarbeit mit Grünen und Linken als „progressives Bündnis“. Wenn es aber um die inhaltliche Abgrenzung zur Linken geht, also um das Bekenntnis zur NATO, da sprechen Esken und Scholz derzeit dieselben Sätze.

Eskens Ko-Vorsitzender Walter-Borjans ist mehr ein Vertreter der politischen Mitte. Was die mehrheitlich linke Parteibasis an ihm mochte, war sein Kampf gegen Steuerhinterziehung und die Forderung, die Sparpolitik zu beenden. Hier hat die Corona-Krise der SPD geholfen. Scholz, Vertreter der Schwarzen Null, musste angesichts der einschneidenden Wirtschaftskrise durch das Virus zum großen Geld-Verteiler werden. Dieser Umstand versöhnte weite Teile der SPD mit Scholz, auch wenn es die Macht des Faktischen war, kein Sinneswandel.

Scholz gibt sich als Garant sicherheitspolitischer Verlässlichkeit

Der Streit über rüstungs- und sicherheitspolitische Fragen, bei dem neben Walter-Borjans auch der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich eine Rolle spielt, ist hingegen nicht gelöst. Walter-Borjans sagte vor zwei Jahren noch, die SPD dürfe sich nicht mit Waffenexporten in Krisenregionen abfinden. Damit kritisierte er die Exportentscheidungen des Bundessicherheitsrats, dem Scholz angehört. Was die Ausstattung der Bundeswehr angeht, bediente Walter-Borjans Klischees, die auf dem linken Flügel der SPD gerne bedient werden. Es gehe ums Ausrüsten, nicht ums Aufrüsten. Dabei schwing die generelle Skepsis im linken Parteilager gegenüber gewissen Waffensystemen mit: ein modernes Kampfflugzeug oder auch Kampfdrohnen, mit deren Hilfe deutsche Soldaten in Auslandseinsätzen besser geschützt werden könnten. Die Entscheidung für Kampfdrohnen hatte die SPD-Linke bis zuletzt immer wieder verzögert.

Scholz selbst hat sich dagegen auf der Schlussgeraden des Wahlkampfs immer wieder mal als Garant sicherheitspolitischer Verlässlichkeit dargestellt. Den Aufwuchs des Wehretats nach der Annexion der Krim durch Russland verbuchte er als Finanzminister für sich. Zwar hält Scholz wenig davon, sich von „abstrakten Zahlen“ wie dem Nato-Zwei-Prozent-Ziel leiten zu lassen. Aber er steht weiteren Steigerungen des Wehretats offen gegenüber, anders als die Parteispitze.

Und Kevin Kühnert? Der frühere Juso-Vorsitzende und jetzige Partei-Vize führte die Kampagne gegen die große Koalition und damit gegen Scholz an. Er verlor – und arrangierte sich rasch mit Scholz. Kühnert will in den Bundestag. Das wird ihm sicher gelingen, wie vielen anderen Jusos auch, die über die Listen in einen angewachsenen Bundestag einziehen werden. Die Jusos rechnen mit 60 Fraktionsmitgliedern aus ihren Reihen. Noch diszipliniert der Wahlkampf sie. Aber dann? Kühnert, um den es zuletzt ziemlich ruhig geworden war, wird in einer nach links gerückten SPD-Fraktion wieder lauter werden, davon muss man ausgehen.