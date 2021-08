Koalitionen nach der Wahl : Fast alles ist möglich

Keine zwei Monate vor der Bundestagswahl und dem Ende der Ära Merkel wirkt der Prozess zur Regelung von deren Nachfolge mehr wie ein Assessment Center denn wie Diadochenkämpfe. Der Wahlkampf ist eigentümlich lau, obwohl es doch durch die Flutkatastrophe zu einer polarisierenden Auseinandersetzung über die den Wählern ausweislich von Umfragen so wichtige Klimapolitik kommen müsste.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Dass es nicht so kommt, liegt zunächst an den drei Kanzlerkandidaten. Weder der für die Union antretende Armin Laschet noch Sozialdemokrat Olaf Scholz und auch nicht die Grünen-Bewerberin Annalena Baerbock sind vom Typ Haudrauf. Der Einzige, der in diese Kategorie gehört, CSU-Chef Markus Söder, durfte nicht Unionskandidat werden und steht angesichts der Zurückhaltung Laschets verzweifelt am Rande der Wahlkampfarena. Baerbock und Laschet haben, abgesehen von ihrem nicht zur Aggression neigenden Wesen, Skandale oder Skandälchen am Bein, auf die sie defensiv statt offensiv reagieren. Scholz mag sich manchmal in den Arm zwicken, um glauben zu können, dass seine Rolle als Finanzminister im Umgang mit dem wirklich spektakulären Wirecard-Skandal schon vergessen scheint.

Grün-Rot-Rot wäre eine Notlösung

Doch ist es nicht nur dem Charakter der Bewerber geschuldet, dass sie sich bewegen wie bei einem Schachturnier. Sie tun es auch, weil der Ausgang der Wahl völlig offen ist. Es ist gut möglich, dass man nach dem 26. September aufeinander angewiesen ist. Schiebt sich Scholz in den Fragen nach der Beliebtheit in manchen Umfragen vor die beiden anderen, so liegt die SPD weit hinter der Union, wenn auch nicht so weit hinter den Grünen. Viel wird also davon abhängen, wie sehr die Wähler sich an den Kandidaten orientieren und wie sehr an den Parteien.

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Als sicher kann gelten, dass die AfD wieder in den Bundestag einzieht, aber nicht Gegenstand von Koalitionsüberlegungen wird. Für den anderen Rand des politischen Spektrums gilt, dass die Linkspartei zwar nicht satt, aber doch stabil in den Umfragen über fünf Prozent steht, also wohl auch in den Bundestag einziehen wird. Ausschließen sollte man eine Regierungsbeteiligung an einem Bündnis mit Grünen und SPD nicht, aber für die beiden größeren Parteien wäre es nur eine Notlösung, für die es noch dazu derzeit rechnerisch kaum reichen würde.

Sehr wahrscheinlich ist, dass CDU und CSU gemeinsam deutlich vor den anderen Parteien landen werden. Hätte vor der höchst umstrittenen Kandidatenentscheidung im April jemand gesagt, dass die Union mit Laschet an der Spitze sich im August rund um die 30-Prozent-Marke festsetzen würde, hätte das als Erster Söder bestritten, und viele andere hätten zweifelnd den Kopf gewiegt. Außerdem lagen die Grünen im Frühjahr sogar kurzzeitig knapp vor der Union. Jetzt hat diese einigermaßen stabil einen Vorsprung von sieben bis zehn Prozentpunkten. Auch der Vorsprung der Grünen vor der SPD ist auf etwa fünf Prozentpunkte geschmolzen.

Mehr zum Thema 1/

Alles in allem hat sich die Lage also für die Union gegenüber dem Frühjahr stabilisiert. Auch wenn es Laschet nicht gelingt, in der Funktion des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten bei der Bewältigung der Flutfolgen Punkte auf dem Kanzlerkandidatenkonto zu sammeln, und wenn er der jüngsten RTL/ntv-Umfrage zufolge in der Beliebtheit deutlich hinter Scholz und Baerbock liegt und mit 13 Prozent nur auf ein Drittel des Wertes für Söder kommt, so hat er doch gute Chancen, Bundeskanzler zu werden. Im Gegensatz zu manch anderem in der Union erklärt er Schwarz-Grün zwar nicht zur bevorzugten Koalition. Aber da es absehbar das einzig mögliche Zweierbündnis ist (CDU und CSU mal als einen Partner genommen) und der Kurs sowohl der CDU als auch Laschets nicht als grundsätzlich unvereinbar mit dem der Grünen gelten kann, spricht manches für eine schwarz-grüne Bundesregierung unter einem Kanzler Laschet.

Wird Lindner die entscheidende Person?

Die Grünen würden das wohl nicht kategorisch ablehnen. Derzeit ist ihre Rolle allerdings schwer einzuschätzen. Hatte Kandidatin Baerbock über lange Zeit den Eindruck erweckt, sie sehne sich nichts so sehr herbei, wie Merkel zu beerben, so gibt sie sich nach ihrer Pannenserie extrem zurückhaltend, was ihre Kanzlerambitionen angeht. Das kann echt sein, weil sie eine solche Welle öffentlicher Kritik zuvor noch nie abbekommen hat. Das kann auch taktisch sein, um Wechselwähler zu beruhigen, die die Grünen an der Regierung sehen wollen, sich aber nicht eine im exekutiven Geschäft völlig unerfahrene Kanzlerin wünschen. Wenn die Grünen allerdings vor der SPD landen sollten und mithilfe von Partnern das Kanzleramt erobern könnten, käme Baerbock nicht umhin, das zu machen.

Zumindest die Regierungswilligen in der SPD, allen voran Kanzlerkandidat Scholz, fänden das natürlich attraktiver als die Opposition. An dieser Stelle kämen dann ein Mann und eine Partei ins Spiel, die sich nach der vorigen Bundestagswahl in die Büsche geschlagen hatten, kurz bevor die Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis vollendet waren: Christian Lindner und die von ihm geführte FDP. Lindner könnte am Ende derjenige sein, der entscheidend für die Koalitionsbildung ist. Sollten Grüne und SPD die bei etwa zehn Prozent liegende FDP für eine Regierungsbildung brauchen, könnte Lindner Bedingungen stellen. Dass er gerne Finanzminister würde, ist kein Geheimnis. Zwar erweckt er den Eindruck, dass ihm und seiner Partei ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen lieber und eine Ampel mit Grünen und Roten unrealistisch sei. Wären jedoch beide Bündnisse rechnerisch möglich, käme es darauf an, wer Lindner und der FDP das bessere Angebot machte: Baerbock oder Laschet. Oder Scholz, läge die SPD vor den Grünen.