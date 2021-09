Wahlkampf : Wie halten es die Grünen mit der Linken?

In einem Punkt gab Annalena Baerbock der Bundeskanzlerin recht. Ja, die Bundestagswahl am 26. September sei eine „Richtungswahl“. Angela Merkel hatte in ihrer letzten Plenardebatte am Dienstag vor Rot-Grün-Rot gewarnt und für eine unionsgeführte Bundesregierung geworben. Die Kanzlerkandidatin der Grünen interpretierte die Frage der Richtungswahl anders: Es gehe darum, ob die nächste Bundesregierung eine „Klimaregierung“ werde, so Baerbock. Die Grünen ärgern sich, dass knapp drei Wochen vor der Wahl eine Debatte über ein Linksbündnis Fahrt aufnimmt. „Ziemlich traurig für Merkels letzte Rede im Bundestag, dass sie nur Wahlkampf macht, die Rote-Socken-Kampagne rausholt“, schrieb der Abgeordnete Sven-Christian Kindler auf Twitter.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Nach Darstellung der Grünen zeigt sich in den Warnungen vor einem Linksbündnis nur die Verzweiflung der Union. Die Grünen selbst bringt die Debatte in eine Zwickmühle. Die Aussichten auf eine Regierungsbeteiligung der Linken verschreckt Wähler, die in den vergangenen Jahren ihr Kreuz bei der CDU gemacht haben und nun zu den Grünen tendierten. Auf genau diese „Merkel-Stimmen“ war die Kampagne der Grünen eigentlich ausgerichtet.