CDU sucht neuen Chef : Ein Mann für alle

Die CDU hat ein kleines Problem und ein großes. Das kleine: Sie braucht einen neuen Vorsitzenden. Das große: Sie weiß noch nicht, wie sie ihn finden soll. Die Suche nach dem richtigen Weg kann – man kennt es vom Wandern – in die genau falsche Richtung führen, im Kreis herum oder zu Streit unter denjenigen, die gemeinsam unterwegs sind. Es kann also nicht nur besser werden, sondern noch schlimmer. Das ist das Risiko.

Und die Stimmung ist ohnehin schon mies. Viele fühlen sich schlecht geführt, nicht nur von Armin Laschet, dem Parteichef, sondern auch von dessen Unterstützern im Bundesvorstand. Zwar geben sie sich selbstkritisch, Laschet, indem er die Erneuerung seiner Partei nur noch moderieren will, und der Vorstand, indem er sich neu zur Wahl stellt, aber aus Zerknirschtheit folgt ja noch nichts.

Viele wollen das letzte Wort haben

Die Partei muss sich selbst als Team führen, bis sie wieder einen hat, der es tut. Das ist schwierig, gerade für ein Team, das Wert legt auf Ordnung, Hierarchien und klare Verhältnisse. Dass alle mitreden, ist nichts Neues, wohl aber, dass viele das letzte Wort haben wollen.

Sie wollen mitbestimmen, wer Chef wird. Das taten zuletzt die Delegierten eines Parteitags; nun werden die Rufe danach lauter, alle Mitglieder zu beteiligen. Um zu besprechen, was davon zu halten ist, treffen sich Ende des Monats die Vorsitzenden der 326 Kreisverbände. Das klingt erst mal harmlos, ist es aber nicht. Die Chefs, die da zusammenkommen, sind die Bindeglieder zwischen Basis und Führungskräften. Wichtige Leute, manche mit Mandat, manche ohne, aber alle gut vernetzt.

In der CDU erzählen führende Politiker sich immer noch, wie Helmut Kohl als Parteichef regelmäßig Kreisverbandschefs anrief. Entweder hatte er mitgekriegt, dass es in dem Kreisverband gerade hoch herging, dann fragte er: „Sag mal, was ist denn bei euch los?“ Oder es gab gar keinen Anlass, und Kohl fragte bloß: „Ich wollte mal hören, was euch so beschäftigt.“ Auch Merkel, hört man, habe viel in die Partei hineingelauscht; auf Parteitagen sei sie stets die am besten informierte Delegierte gewesen, auch als Kanzlerin noch.

Bei Laschet vermissen manche diese Aufmerksamkeit; sie erzählen, sie hätten im Wahlkampf Laschet eingeladen, aber nicht mal eine Absage bekommen. Außerdem kriegen sie Druck von unten, von den einfachen Mitgliedern. Natürlich auch, weil die Enttäuschung über das schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl groß ist, aber rumort hatte es schon in den Monaten davor. Viele hatten sich Merz als Chef gewünscht und nicht bekommen, dann Söder als Kanzlerkandidaten. Wieder nichts. War jetzt nicht der Zeitpunkt, um mal auf den Bauch der Partei zu hören statt auf den Kopf?

So hoffen viele. In der Satzung der CDU ist zwar nicht vorgesehen, dass die Mitglieder den Vorsitzenden wählen. Wohl aber können sie ein Votum abgeben, das als Stimmungsbild Einfluss hat. Mal angenommen, es stünde schwarz auf weiß da, dass die Basis einen bestimmten Kandidaten klar bevorzugt, könnten dann die Delegierten auf einem Wahlparteitag sagen: Gut zu wissen, aber wir nehmen einen anderen? Heikel.