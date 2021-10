Gespräche von CDU und Grünen : Denksport für alle Beteiligten

Armin Laschet hat jede Zweideutigkeit abgelegt. Der Unionskanzlerkandidat begann die gemeinsame Pressekonferenz mit der Parteispitze der Grünen am Dienstag mit der Bemerkung: „Für uns ist noch mal wichtig: Die CDU hat die Wahl nicht gewonnen. Wir liegen auf Platz zwei, CDU und CSU.“ Von einem Anspruch, eine Regierung zu bilden, war keine Rede mehr, Laschet sprach lediglich von mehreren Möglichkeiten, eine Regierung zu bilden.

Der Austausch mit den Grünen, der die Vorstufe zu Jamaika-Sondierungen sein könnte, sei „gut“ gewesen, sagte er. „Wir glauben, dass ein solches Bündnis eine Breite in der Gesellschaft hat.“ Aber der CDU-Vorsitzende fügte sogleich hinzu, dass die Entscheidung, ob es dazu komme, nicht bei der Union liege. Es würde sich lohnen, die Gespräche zu vertiefen, „aber ob das so geht, entscheiden FDP und Grüne“. Die Union stehe bereit.

Söder: Gesprächsbedarf beim Thema Migration

Auch Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, fand lobende Worte für die Grünen. Die Gespräche seien „genauso oder noch spannender“ gewesen als die mit der FDP – obwohl doch die Freien Demokraten im Gegensatz zu den Grünen stets die große inhaltliche Nähe zur Union beteuert hatten. Es sei „viel Denksport für alle Beteiligten, die Zukunft weiterzuentwickeln“.

Söder sprach von dem Willen zu erkunden, „welche Brücken man gemeinsam beschreiten kann, wie weit die Wege dann möglicherweise sind und wie stabil die Pfeiler sind, auf denen dieser Weg zurückzulegen ist“. Obwohl alle Parteien über den Inhalt der Gespräche Stillschweigen vereinbart hatten, nannte Söder auch Themen: Beim Klimaschutz habe man sich „gut angenähert“. In anderen Bereichen gebe es dagegen noch eine Menge Gesprächsbedarf, etwa beim Thema Migration. „Wenn alle bereit wären, aufeinander zuzugehen, gäbe es, glaube ich, große Chancen, so ein Gespräch fortzusetzen.“

Die grünen Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck reagierten auf diese Charmeoffensive mit distanzierter Freundlichkeit. Die Gespräche seien „konstruktiv und sachlich“ gewesen, geprägt von „Ernsthaftigkeit“, sagte Baerbock. In gesellschaftspolitischen Fragen liege man weiter auseinander, bei der Digitalisierung näher beieinander.

Auch Habeck sprach von möglichen Schnittmengen, die man ausgelotet habe, sowie von Trennendem. Auf die Frage, ob eine Fortsetzung folgt oder nicht, blieben die Grünen unverbindlich. Das werde man am Dienstag und Mittwoch in den grünen Gremien und im Sondierungsteam besprechen, sagte Baerbock. So werde es auch die FDP handhaben. Dann werde man sehen. Die Union, so die Botschaft, müsse warten und hoffen.

Wie sollte man der grünen Basis Jamaika vermitteln?

Die Grünen haben kein Interesse daran, den Gesprächen eine vorzeitige Absage zu erteilen, schon um den Preis für die Verhandlungen mit den Sozialdemokraten zu treiben. Dass ihnen die sogenannte Ampel mit SPD und FDP näher liegt als ein Jamaika-Bündnis, ist allerdings ebenso klar. Auch bei den Grünen, die vor der Wahl noch ein Jamaika-Bündnis bevorzugt hatten, bestehen nun Zweifel, ob das nun noch die richtige Entscheidung ist, ganz abgesehen von der Frage, wie man es der grünen Basis vermitteln sollte.

Darüber sprechen Grüne öffentlich nicht so gern, lieber über die ungeklärte Machtfrage in der Union. Schon seit Tagen stellen die Grünen infrage, ob die Union verhandlungsfähig ist. Dass Informationen aus den Gesprächen von Union und FDP in die Bild-Zeitung gelangt waren, war da nur noch ein zusätzliches Argument. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagte am Dienstagmorgen im Sender RTL: „Dass man dann die Kommunikation über die Bild-Zeitung betreibt, wirft kein gutes Licht auf die Zustände in der Union.“ Das habe die Grünen schon „schwer irritiert“, so Kellner.

Auch der Grünen-Politiker Cem Özdemir sprach von einem „Zeichen für interne Führungsprobleme“. Laschet sagte dazu am Dienstag, das sei „nicht gut“, aber er wolle lieber über die „riesigen Aufgaben“ sprechen, die man angehen müsse.