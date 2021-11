Nach der Bundestagswahl : Die CDU muss über Inhalte reden

Die CDU nimmt nun den dritten Anlauf, um Angela Merkels Nachfolge an der Parteispitze zu regeln. Diesmal sollen allerdings nicht die Delegierten auf dem Bundesparteitag entscheiden, sondern die Mitglieder. So unausweichlich die Entscheidung auch ist, so mutlos und so wenig innovativ ist sie zugleich. Die Hoffnung, Schwarmintelligenz sei ein Substitut für politische Führung und Orientierung, ist so irrig wie die Annahme, ein Thermomix könne einen Sternekoch ersetzen.

Gemäß der Mitgliederstudie der Konrad-Adenauer-Stiftung ist das durchschnittliche CDU-Mitglied besser gebildet, wohlhabender und politisch weiter rechts als der durchschnittliche CDU-Wähler. Es liegt in der Verantwortung der Mitglieder, bei ihrer Entscheidung zu bedenken, dass der neue CDU-Vorsitzende vor allem die Wähler ansprechen und die nötige Modernisierung der Partei auf den Weg bringen muss, um schnell wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.