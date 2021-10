Mehr Basisbeteiligung : Die CDU flieht aus der Verantwortung

Wenn in einer Partei die Rufe laut werden nach mehr Basisbeteiligung, dann ist das ein eindeutiges Zeichen: Dieser Partei geht es nicht gut. So war es vor einiger Zeit bei der SPD, und so ist es nun bei der CDU. Eigentlich schade, denn erst mal klingt das ja nach einer guten Sache. Nicht wenige Personen treffen die Entscheidungen, sondern die Intelligenz der vielen kommt zum Zuge, Beschlüsse gewinnen so an Akzeptanz und die Ausgewählten an Autorität. Das kann tatsächlich so sein. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass die Machtfragen nur auf andere Art ausgetragen werden und der Ruf nach der Basis Ausdruck ist von totaler Ratlosigkeit, Verzweiflung und Verantwortungsflucht.

Die CDU ist nach dem Wahldebakel rund um den Kanzlerkandidaten Armin Laschet tief erschüttert. Nahezu kopflos wirkt die Forderung nach einem „Treuhänder“. Droht der CDU der Konkurs? Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung betreibt Legendenbildung, wenn er meint: „Wir müssen die Mitglieder mehr einbinden, wenn wir wieder Basis- und Programmpartei werden wollen.“ Die CDU ist keine Programmpartei und war bislang ziemlich stolz darauf. Auch das sicherte ihr die Macht, zuletzt 16 Jahre unter der unprogrammatischen Angela Merkel.

Merkels Siegeszug begann an der Basis

Wenn jetzt mehr Macht für die Mitglieder eingefordert wird, klingt das erst einmal einleuchtend. Laschets Kandidatur wurde von einem kleinen Kreis gegen zumindest einen erheblichen Teil Andersdenkender in Fraktion und Partei – und schließlich auch in der Wählerschaft – durchgesetzt. Ob es mit Söder besser gelaufen wäre? Das weiß niemand. Aber warum sollten eben jene Verantwortlichen das letzte Wort bei den anstehenden Entscheidungen haben? Es können nicht dieselben Personen sein. Dass die CDU ihren Vorstand neu wählen lässt, ist deswegen richtig. Auch, dass einige prominente Parteivertreter sich zurückziehen werden.

Sollte die CDU aber die Lösung all ihrer Probleme an die Basis delegieren? Nur weil das eine Verfahren im kleinen Kreis offensichtliche Schwächen aufwies, wertet das die Basisbeteiligung nicht automatisch auf. Gerne wird behauptet, einfache Parteimitglieder seien näher dran an der Wirklichkeit der Wähler. Anspruch der Volkspartei CDU muss es aber ja gerade sein, über die eigene Mitgliedschaft hinaus Wähler zu gewinnen, die auch weiblicher und jünger sein dürfen als das durchschnittliche CDU-Mitglied. Die Meinung der Basis scheint außerdem, vorsichtig ausgedrückt, volatil zu sein: Wer erst Friedrich Merz (konservatives Profil) an vorderster Front will und dann Markus Söder (flexibles Profil), kann nicht von sich behaupten, ein klareres Bild von der Zukunft der Partei zu haben als Funktionäre. Den politischen Führern eine breite Basis geben zu wollen, ist ein schönes Ziel. Wie oft aber wäre wohl die beim Wählervolk populäre Merkel von der Basis, die sie kritisch sah, bestätigt worden? Ihr Siegeszug begann im Jahr 2000 – auch damals ging es der CDU schlecht – zwar auf Regionalkonferenzen. Aber sie wird wissen, warum sie sich danach nicht dafür starkmachte, die direkte Demokratie in der Partei zu stärken.

Der Erfolg der SPD hat auch andere Gründe

Basisbefragungen sind nicht so harmlos, wie sie daherkommen. Die Junge Union wollte die frühere Vorsitzende Kramp-Karrenbauer mithilfe dieses Instruments vom Thron stoßen. Die SPD-Mitglieder wählten 1993 Rudolf Scharping zum SPD-Vorsitzenden. Wer fragt, muss auch mit der Antwort leben. Es ist bekannt, wie wenig Erfolg das Scharping-Votum brachte, innerhalb und außerhalb der SPD.

Die CDU sollte jetzt nicht die Fehler der SPD aus der Vergangenheit wiederholen. Und sie sollte aus deren aktuellen Erfolg nicht in der Rückschau falsche Schlüsse ziehen. Die SPD hat viel Basisdemokratie gewagt, aber die brachte nur indirekt den Sieg. Die linke Parteiführung machte den konservativen Kanzlerkandidaten, der dann klammheimlich bestimmt wurde, innerparteilich erst möglich. Geplant hatte das freilich niemand so. Die SPD hatte Glück und einen Generalsekretär, der Disziplin und Zusammenhalt einforderte.

Es bleibt außerdem das Problem der Verantwortung. Die wird durch Basisbeteiligung nicht etwa eindeutiger, sie wird diffuser. Vor knapp zwei Jahren stimmten faktisch 114995 Bürger über die Zukunft der Bundesregierung ab, als die SPD ihre Mitglieder über die neue Parteispitze entscheiden ließ. Repräsentanten kann man abwählen, wenn man mit ihren Entscheidungen nicht einverstanden ist, Parteivolk nicht.

Die CDU will und muss sich erneuern. Sie will das vor allem über das Personal tun, die Inhalte kämen dann schon, glaubt man. Diese Vermutung liegt in der Macht- und damit Macherpartei CDU nahe. Aber gegen den charismatischen Nichtcharismatiker Scholz wird es nicht nur eine gute Person (oder Team) brauchen. Gesucht werden auch inhaltliche Ideen oder, wenn das besser zur Machtpartei CDU passt, eine Idee von einer Volkspartei modernen Typs. Die Basis kann da wichtige Hinweise geben. Aber die Botschaft unters Volk bringen muss jemand anderes.