CDU vor der Bundestagswahl : Wir hoffen’s einfach mal

Früher Morgen in Berlin, eben ist die Sonne aufgegangen. Einer strahlt schon heller. Es ist der Bundestagsabgeordnete Luczak von der CDU, munter wie nach zwölf Stunden Schlaf, die er natürlich nicht hatte und so bald auch nicht haben wird. Sein Motto zu dieser Stunde: „Der frühe Vogel fängt den Wähler.“ Heute hier, am Bahnhof Marienfelde, weit im Süden der Stadt. Wer zur Bahn will oder aus der Bahn rauskommt, muss an Luczak vorbei. Oder an seinen Helfern, alle CDU.

In der Partei haben viele Angst, die Bundestagswahl zu verlieren. Schlechte Umfragen, immer hinter der SPD. Aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Also kämpfen sie. Von Laschet bis Lu­czak, und bei Luczak ist noch lange nicht Schluss. Viele, die mitmachen, haben gar keinen Posten, manche sind noch nicht mal in der Partei. Für sie ist die CDU einfach das Deutschland, das sie wollen.