CDU in Merkels Wahlkreis : Was kommt nach der Kanzlerin?

Georg Günther ist gekommen, um über die neue Zeit zu sprechen. Darüber, wie es ist, erwachsen zu werden. Er soll eine Rede dazu halten, er wird viel Applaus bekommen. Dass für den 33 Jahre alten Günther politisch gerade selbst eine neue Zeit beginnt, darüber wird er schweigen. Günther will ein Direktmandat für die CDU gewinnen im Wahlkreis 15, „Vorpommern-Rügen-Vorpommern-Greifswald I“. Bislang hat den Wahlkreis seit der Wende die Kandidatin seiner Partei stets gewonnen: Angela Merkel, die Bundeskanzlerin. Nun bricht die neue Zeit an.

Günther ist an einem Samstagmorgen im August mit seinem Wahlkampfbulli auf die Insel Rügen gefahren. Auf der Gegenspur rollten die Touristen dicht an dicht von der Insel, Bettenwechsel. Er hat den Bulli, auf dem groß sein Porträt klebt, in Putbus geparkt. Aber nicht vor dem Theater, wo ihn alle gut hätten sehen können, sondern etwas abseits. Er hat vor dem Theater gewartet und kurz erzählt, dass es ein heißer Wahlkampf werde. „Da ist so viel Unsicherheit“ und da sei oft die Frage, wie gehe es weiter, wen solle man wählen.