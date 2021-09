In Universitäts- und Großstädten sind die Grünen traditionell am stärksten. Hier leben besonders viele junge Menschen, die eher für die Partei stimmen. Direktmandate haben die Grünen besonders in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gewonnen. In zwei Wahlkreisen in Hamburg sowie in einem Wahlkreis in München ist ihnen das gelungen. In Kiel etwa lagen sie, was das Zweitstimmenergebnis betraf, sogar vor der SPD, die aber aufgrund des höheren Erststimmenanteils das Direktmandat holen konnte.