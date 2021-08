Wenige Wochen vor Wahl : Union verliert laut Umfrage weiter an Zustimmung

CDU und CSU verlieren abermals an Rückhalt in der Bevölkerung. Unionspolitiker machen „überzogene Kritik“ an Armin Laschet dafür mitverantwortlich. Bei der Beliebtheit liegt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mittlerweile weit vorn.

Die Union büßt einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa zufolge weiter an Zustimmung ein. CDU/CSU liegen demnach bei 26 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als eine Woche zuvor, wie die Befragung im Auftrag der „Bild am Sonntag“ ergab. Die SPD legt um einen Punkt auf 18 Prozent zu und ist damit gleichauf mit den Grünen, die den Wert der Vorwoche halten. Die FDP verliert einen Punkt auf 12 Prozent. Die AfD verharrt bei 11 Prozent, die Linke gewinnt einen Punkt auf 7 Prozent hinzu. Die Wahl ist am 26. September.

Bei den Kanzlerkandidaten liegt SPD-Bewerber Olaf Scholz in der Beliebtheit mittlerweile weit vorn. Den Finanzminister würden, falls dies möglich wäre, in einer Direktwahl 27 Prozent zum Kanzler wählen (+5). Für den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet würden sich 14 Prozent (+1) entscheiden. Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock käme wie in der Vorwoche auf 13 Prozent. 36 Prozent gaben allerdings an, in einer Direktwahl niemanden dieser drei wählen zu wollen. Kanzler oder Kanzlerin werden in Deutschland nicht direkt gewählt.

„Nervöse und überzogene Kritik an Laschet“

Angesichts der sinkenden Umfragewerte warnten mehrere CDU-Politiker ihre Parteifreunde davor, mit Kritik an Parteichef Laschet die Wahlchancen der Union zu gefährden. „Die nervöse und überzogene Kritik auch aus den eigenen Reihen an unserem CDU-Kanzlerkandidaten ist weder hilfreich noch konstruktiv“, sagte der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann der Zeitung Tagesspiegel.

Mehr zum Thema 1/

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf, mahnte ebenfalls: „Wer den Kanzlerkandidaten jetzt in dieser Weise öffentlich kritisiert, setzt den Wahlsieg der Union aufs Spiel. Gewinnen können wir nur mit Geschlossenheit.“ Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer sagte: „Die Demontage von Armin Laschet bringt uns nicht weiter, sondern kann uns den Sieg kosten.“