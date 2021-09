Wer koaliert mit wem? : Der Wähler als Humorist

Hat der Souverän entschieden oder der Wähler gewürfelt? Die Frage des Soziologen Niklas Luhmann kann jetzt erneut gestellt werden. Denn die Situation ist an objektiver Ironie nicht zu überbieten. Alle haben verloren (die CDU, die CSU, die Linke, die AfD) oder nicht erreicht, was sie wollten (die Grünen, die FDP). Gewonnen hat die SPD, das aber vor allem im Verhältnis zu ihren Umfragewerten vor zwei Monaten und nicht genug, um darüber froh werden zu können. Von den drei Optionen, die sie hat, sind zwei (die große Koalition und das Linksbündnis) weggefallen; die eine, weil sie von ihr selbst abgelehnt wird, die andere, weil sie die Wähler nicht wollten. Nimmt man die Zahlen der Meinungsforscher ernst, wollten viele Wähler nicht einmal die SPD, sondern nur Olaf Scholz. Aber am Sonntag wurde nicht gemeint, es wurde gewählt.

Die Partei wiederum, die am meisten verloren hat – und Nettowählerzuflüsse nur von der AfD und der Linken erhielt –, tritt mit dem Anspruch hervor, die Regierung zu bilden. Jedenfalls sagt sie es, um es kurz danach wieder zu relativieren. Den Eindruck, eine Einheit zu sein, könnte die Union nur machen, wenn sie nicht in jedes Mikrofon hineinspräche. Außer ihrer Schwäche haben Armin Laschet und die Seinen nämlich gar nichts anzubieten, aber diese Schwäche durchaus. Die Feststellung von Generalsekretär Lars Klingbeil (SPD), die Union sei inhaltsleer, hatte schon einst in Baden-Württemberg nicht dazu geführt, die Grünen von einer Koalition abzuhalten, im Gegenteil. Zumal bei den ausbrechenden Streitereien in der Union noch gar nicht abzusehen ist, mit welchem Personal sie in eine solche Koalition gehen würde. Ob im Bundestag für Laschet oder jeden denkbaren Ersatzkanzlerkandidaten sicher wäre, dass ihn die eigenen und die anderen Abgeordneten wählen würden, steht überdies dahin.

Alles durcheinander also. Die alte Einsicht Georg Simmels, dass sich ziemlich viel ändert, wenn nicht zwei, sondern drei verhandeln, bewährt sich, und eine Pointe wird hinzugefügt: Was gewollt werden soll, können jetzt die beiden kleineren Parteien bestimmen, auch wenn Frau Esken und Herr Walter-Borjans ihnen nur das moralische Recht zusprechen, mit der SPD zu verhandeln. „Du musst mich heiraten“ ist aber selbst für vermeintliche Vernunftehen keine gute Einladung. Grün und Gelb, die das wenig beeindrucken wird, schienen wiederum vor Wochen noch die schärfsten Gegner (Verbotspartei, Kapitalismusfreunde), freuen sich jetzt aber natürlich darüber, dass alles von ihnen abhängt. Pech für sie nur, dass man die Steuersätze für Besserverdienende nicht zugleich senken und erhöhen kann.

Flügelkampf in der SPD fällt aus, die Partei leidet darunter

Als eine Jamaika-Koalition vor vier Jahren von den Grünen und den Schwarzen gewollt wurde, kam es nicht dazu. Die Gelben fühlten sich nicht wohl darin. Jetzt, da es bei den Grünen eigentlich fast niemand mehr wollte, erstrahlt die Option, weil die Schwarzen völlig am Boden sind. Und weil die Lagerbildung weder auf Seiten von Schwarz-Gelb noch bei Rot-Grün-Rot zu einer Mehrheit reichte. Die Behauptung freilich, das linke Lager sei größer als das bürgerliche, verkennt, wie bürgerlich viele Grüne sind, sowohl was ihr Führungspersonal als auch ihre Wähler angeht. Viele, nicht alle, weswegen selbst die erfreuliche Lage, mitbestimmen zu können, wer Deutschland regieren wird, an den Nerven einer Partei zerren kann.

Die SPD ist um diesen inneren Kampf ihrer Flügel knapp herumgekommen – und leidet darunter. Wie entscheidend die großen Verluste der Linkspartei waren, sieht man jetzt. Hätte es nämlich für Rot-Grün-Rot gereicht, wäre der Druck auf Olaf Scholz schon sehr groß geworden, sich von der Ampel abzuwenden. Oder anders gesagt: Dann hätten die FDP und die Grünen nicht ganz so viel für ihre Koalitionsbeteiligung verlangen können wie jetzt. Der Wählerwürfelwurf hat also, nachdem es wochenlang nur um Personen ging und begleitend mehr Programmatik eingefordert wurde, die dritte Komponente von Politik hervortreten lassen: die Machtarithmetik. Statt dröger Parteienforscher sollten die Fernsehsender also demnächst lieber Spieltheoretiker einladen.

Fassen wir zusammen: Wären der Wähler oder die Wählerin nur eine Person, man müsste sie einen Humoristen nennen. Vieles, was galt, gilt jetzt nicht mehr. Von vielem, was galt, wird gleichwohl weiter so getan, als gelte es noch. Alle haben verloren, tun aber so, als hätten sie irgendwie gewonnen. Der gebotene Zwischenruf lautet deshalb „Das ist jetzt nicht euer Ernst.“ Er muss aber zurückgehalten werden, weil die Zwischenrufer selbstverständlich auch keine Lösung haben.