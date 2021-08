Bundestagswahl : SPD erstmals seit Jahren in Umfrage vor Union

Gut einen Monat vor der Bundestagswahl ist die SPD erstmals seit Jahren in einer Sonntagsfrage wieder stärkste politische Kraft in Deutschland. Im am Dienstag veröffentlichten Trendbarometer des Forsa-Instituts für RTL und n-tv kommen die Sozialdemokraten auf 23 Prozent, die Union erreicht 22 Prozent. Die SPD gewinnt im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte hinzu, die Unionsparteien büßen einen Punkt ein. In der Datenreihe des Instituts landen die Sozialdemokraten damit erstmals seit fast 15 Jahren auf einem höheren Wert als die Union.

Die jetzt für die Union ermittelten 22 Prozent sind laut Forsa der schlechteste Wert, den das 1984 gegründete Institut jemals für CDU und CSU berechnet hat. Die Grünen rutschen um einen Prozentpunkt auf 18 Prozent ab und liegen auf Rang 3. Die FDP kommt unverändert auf 12 Prozent, die AfD auf 10 und die Linke auf 6 Prozent.

Forsa hat nach eigenen Angaben vom 17. bis 23. August 2504 Wahlberechtigte befragt. Zuletzt hatte die SPD auch in Umfragen anderer Institute aufgeholt und die Grünen teils deutlich überholt. Im Sonntagstrend für die Zeitung Bild am Sonntag hatte das Insa-Institut Union und SPD bereits gleichauf gesehen. In der vergangenen Woche hatten auch die Umfrageinstitute Infratest-dimap und Emnid Union und SPD nahe beieinander gesehen, während Allensbach und die Forschungsgruppe Wahlen noch einen deutlichen Vorsprung von CDU und CSU maßen.