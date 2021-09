„Besuch beim Wähler“ (12) : Auf einen Spaghettiplausch im Strandbad „Badi“

Das „Badi“ hat zum Spaghettiplausch eingeladen. Das Wasser im Rhein ist am Samstagmittag 19,8 Grad warm. In wenigen Tagen sollen die von den Nazis gebauten Bade-Häuschen abgerissen werden, deshalb wird an diesem Samstag im Büsinger Strandbad noch einmal gefeiert.

Für die etwa 1400 Einwohner der badischen Gemeinde am Hochrhein ist das Strandbad einer der wenigen Treffpunkte überhaupt. Die deutsche Exklave, die an die Kantone Thurgau, Zürich und Schaffhausen grenzt, ist eine Ausnahmelandschaft in Deutschland: Politisch gehört Büsingen zu Deutschland, wirtschaftlich zur Schweiz. Im Strandcafé kostet das Bircher Müsli fünf Franken und der Eiskaffee sieben Franken. Das Autokennzeichen ist BÜS, die Mülleimer haben Schweizer Design. Auf dem Strandbadgelände weht die Büsingen-Fahne: rot umrandete Weintrauben.