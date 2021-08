Panik in der CDU : So verliert die Union die Wahl

Der Kandidat scheint nichts mehr richtig machen zu können. Greift er SPD, Grüne und Linkspartei an, ist das ein Rezept aus der Mottenkiste. Traut er der FDP zu, mit SPD und Grünen zu regieren, spaltet er das bürgerliche Lager. Grenzt er sich nicht von den anderen Parteien ab, demobilisiert er die Stammwähler. Isst er ein Eis, hat er den Ernst der Lage nicht verstanden.

Hatten sie also nicht recht? Jene in CDU und CSU, die immer schon wussten, dass die Union besser Söder als Laschet ins Rennen geschickt hätte oder wenigstens Merz? Die Zweifler und Mahner sehen sich von den fallenden Werten der Union in den Meinungsumfragen bestätigt. So sehr, dass manche von ihnen nur wenige Wochen vor der Wahl mit dem Gedanken an eine Verzweiflungstat spielen: das Zugpferd noch auszutauschen. So empfiehlt es den Unionsparteien auch externer Rat, den freilich nicht immer Wohlwollen leitet.