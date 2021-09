Allensbach-Umfrage : Noch nie so viele Unentschlossene so kurz vor der Wahl

Die (schwierige) Wahl: Plakate in Berlin Bild: dpa

Noch nie war so kurz vor der Wahl die Zahl derer so hoch, die zwar wählen wollen, aber noch nicht wissen, wen - 40 Prozent. Grund: Weder Kandidaten noch Parteien überzeugen. Und Rot-Grün-Rot ist so unbeliebt wie keine andere Koalitionsoption.