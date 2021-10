Ostdeutschland und die Wahl : Weit weg von der Basis

Das schlechte Ergebnis der CDU im Osten lag nicht nur am Kanzlerkandidaten. Die Partei hat schon lange ein tiefergehendes Problem.

CDU-Kandidat Hans-Georg Maaßen am 20. August in Meiningen Bild: Reuters

Die CDU-Basis im Osten, vor allem in Sachsen und Thüringen, besteht traditionell aus nur wenigen Mitgliedern, hatte dafür aber über Jahrzehnte eine treue Stammwählerschaft. Wahlergebnisse von 50, zum Teil sogar 60 Prozent waren keine Seltenheit, und auch mit 30 Prozent war die Union zumindest im Süden des Ostens immer noch der Platzhirsch.

Nicht wenige in der Partei glaubten, dass das für lange Zeit so bleiben würde, sie kannten ja kaum etwas anderes. Doch wie häufig bricht der erste Stein aus dem Gefüge, wenn sich Institutionen und ihre Mitglieder zu sicher fühlen. Die Erosion der Union begann schon lange vor der Bundestagswahl, deren Ergebnis am Sonntag den Zustand der Partei offenbarte und viele ihrer Funktionäre schockiert zurückließ.