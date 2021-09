Vogel und Hofreiter im Porträt : Plötzlich Königsmacher

In den vergangenen Wochen hielt er sich im Hintergrund, jetzt wird er wieder eine tragende Rolle spielen: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, parteiintern nur „Toni“ genannt. Am Montag setzte er schon mal den Ton für die Gespräche mit der FDP. In einem „sehr kleinen Kreis“ würden diese geführt. „Da wird man sehen, was gibt es an Gemeinsamkeiten? Was verspricht die andere Seite, damit das klappen kann?“ Dass er sich als Teil dieses kleinen Kreises sieht, transportierte Hofreiter damit gleich mit.

Erfahrung im Sondieren hat der 51 Jahre alte Politiker. Schon im Herbst 2017, als die Gespräche für eine mögliche Jamaika-Koalition zwischen Union, Grünen und FDP liefen, war er dabei, zeigte sich in den Verhandlungspausen etwa mit FDP-Urgestein Hermann Otto Solms auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin. Bilder, die es so in diesem Jahr möglichst nicht geben soll, wie Grünen-Parteichef Robert Habeck schon deutlich gemacht hat. Zumindest nicht, solange es noch nichts vorzuweisen gibt.