Die Grünen und die FDP : Gespräche geübter Gegner

Da treffen Welten aufeinander“, so beschrieb Grünen-Chef Robert Habeck am Montag das Verhältnis seiner Partei zur FDP. Von einer „geübten Gegnerschaft“ sprach er auch. „Aber es ist davon auszugehen, dass Grüne und FDP zusammen regieren, da beißt die Maus keinen Faden ab“, so Habeck. Doch ganz so fatalistisch wollte er das nicht stehen lassen. „Es kann etwas neues entstehen, das ist ja eigentlich eine coole Situation.“ Das sei der nötige „Spirit“ für die Gespräche, das könne Energien freisetzen.

FDP und Grüne haben vereinbart, zunächst untereinander den inhaltlichen Kern eines künftigen Regierungsprogramms definieren, den sie dann zusammen in Koalitionsverhandlungen mit der künftigen Kanzlerpartei durchsetzen müssten. „Vorsondierung“ nannte der FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Lindner das Verfahren, dass er mit Habeck vereinbart hat und das nach Vorstellungen der FDP offenbar als Vierer-Gesprächsformat konzipiert ist – neben Lindner nimmt FDP-Generalsekretär Volker Wissing teil; neben Habeck die grüne Parteivorsitzende Annalena Baerbock.