Analyse der Bundestagswahl 2021 : Welche Koalition wollen die Wähler?

Aktualisiert am

Christian Lindner, Olaf Scholz und Annalena Baerbock im Juni in Berlin Bild: dpa

Zumindest zwei Koalitionspartner stehen schon fest. Der nächsten Bundesregierung werden Grüne und FDP angehören. Auch wenn die Grünen ihr Potenzial, das die Umfragen im Frühling für sie zeigten, bei weitem nicht ausgeschöpft haben, können sie sich im Vergleich zu 2017 deutlich verbessern. Ein Plus von gut fünf Prozentpunkten. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagte am Wahlabend bereits, die beiden Parteien müssten zunächst miteinander verhandeln. Grünen-Chef Habeck stimmte zu. Als könnten sich die Juniorpartner aussuchen, wer im Kanzleramt sitzt.

Die zwei Bündnisse, die zur Auswahl stehen, werden von CDU/CSU („Jamaika”) oder der SPD („Ampel”) angeführt. Was spricht aus Sicht der Wähler für das eine, was für das andere Bündnis?

Bei der Frage, welche Koalition den höchsten Zuspruch hat, liegt ein Jamaika-Bündnis unter Führung von CDU/CSU laut Forschungsgruppe Wahlen leicht vorn mit 33 Prozent, gefolgt von einer Ampel (28 Prozent). Knapp die Hälfte der Befragten spricht sich jeweils gegen ein solches Bündnis aus. Immerhin ein Fünftel der Wähler hätte sich Rot-Rot-Grün gewünscht, was jedoch rechnerisch nicht möglich ist. Würde diese linke Wählerschaft neu entscheiden müssen, könnte das zu einer Präferenz einer Ampel-Koalition führen.

Eine Mehrheit der Deutschen wünscht sich Olaf Scholz als Bundeskanzler. Gäbe es eine Direktwahl, hätten 48 Prozent laut Infratest Dimap für Scholz gestimmt; nur 24 Prozent für Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Das spräche eher für ein Bündnis unter SPD-Führung. Laut Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen finden 34 Prozent der Wähler keinen der Kandidaten glaubwürdig, gefolgt von 29 Prozent, die für Scholz sind. Danach wird Scholz der größte Sachverstand (44 Prozent) und die Fähigkeit, zukünftige Probleme zu lösen (29 Prozent) zugeschrieben. Das ist, verglichen mit den Werten Angela Merkels 2017, noch immer durchwachsen. Eine Mehrheit der Deutschen ist auch überzeugt, dass Merkel nicht leicht zu ersetzen sein wird. Scholz wird jedoch von einer deutlichen Mehrheit zugetraut, ein guter Bundeskanzler zu sein (66 Prozent) und das Land gut durch die Krisen zu führen (60 Prozent).

Die K-Frage war für die Wähler entscheidend. Das zeigt der Verlauf der Umfragewerte der Kandidaten und Parteien. Jeder zweite SPD-Wähler hätte ohne Olaf Scholz nicht für die Partei gestimmt. Die Frage, wer die ehemaligen Wähler von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf sich vereinen kann, ist relativ eindeutig: Scholz. Laut Infratest Dimap stimmten 1,4 Millionen ehemaliger Unionswähler für die Union; 830.000 gingen zu den Grünen über. Der SPD könnte es sogar gelungen sein, enttäuschte Anhänger für sich begeistern, die sie bei zurückliegenden Wahlen verloren hatte; dafür sprechen die 330.000 Stimmen von Nichtwählern, die sie erhalten hat. Außerdem konnte die Partei ihren Anteil unter Wählern mit Hauptschulabschluss und Arbeitern wieder ausbauen – ehemals Stammklientel der Sozialdemokraten.

Welches Potenzial die Grünen hatten, demonstrierten die Umfrageergebnisse im Frühling. Die geglückte Bekanntgabe der Kandidatur von Annalena Baerbock katapultierte die Partei nach vorn. Die anfängliche Begeisterung führte sogar dazu, dass Baerbock in der Direktwahl vorn lag. Aufgrund kleinerer und größerer Fehltritte sank ihr Stern jedoch. In den Nachwahlbefragungen geben 61 Prozent der Wähler anderer Parteien an, ihnen wäre ein anderer Kandidat lieber gewesen. Jeder zweite hätte laut der Forschungsgruppe Wahlen lieber Robert Habeck als Kandidaten gesehen.

Bundestagswahl 2021 Zugewinne der SPD 2017 2021 Quelle: Infratest dimap, Stand: 26.09.2021 20:28 Uhr

Die Niederlage der Union ist direkt mit Armin Laschet verbunden

Noch höher ist dieser Wert bei Armin Laschet: 86 Prozent der Wähler anderer Parteien als der Union hätten lieber einen anderen Kandidaten gehabt. Auch unter Unionsanhängern sind es beinahe so viele. Was in München trotz einer herben Niederlage auch für die CSU mit Freude aufgenommen werden dürfte: Drei Viertel der Unionsanhänger halten Markus Söder für den besseren Kandidaten, 68 Prozent aller Wähler.

Bundestagswahl 2021 Verluste der Union 2017 2021 Quelle: Infratest dimap, Stand: 26.09.2021 20:28 Uhr

Berücksichtigt man, dass 71 Prozent der Unionswähler „vor allem“ für die Partei gestimmt haben, um ein Linksbündnis zu verhindern, zeigt das zwar, dass die Rote-Socken-Kampagne zum Schluss gezogen hat. Es bedeutet aber auch, dass Armin Laschet als Kandidat nicht annähernd einen positiven Effekt auf das Unionsergebnis entfalten konnte. Zugleich sind Kompetenzwerte der Union in den Bereichen Wirtschaft, Kriminalitätsbekämpfung und Asyl- und Flüchtlingspolitik massiv eingebrochen. Das Minus von fast neun Prozent gegenüber 2017 (damals schon ein historisch schlechtes Abschneiden) ist für die Union eine verheerende Niederlage. Jeder zweite ehemalige Unionswähler gab an, die Partei müsse in die Opposition.

Eine Wechselstimmung – zugunsten der SPD?

Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung hat gegenüber 2017 zugenommen. War vor vier Jahren knapp die Mehrheit eher zufrieden, sind es die meisten Menschen nicht mehr (57 Prozent). Mehr Wähler wünschen sich nicht nur „ein paar Kurskorrekturen”, sondern einen „grundlegenden Wandel“, laut Infratest 40 Prozent. Interessant ist, dass diese Wechselstimmung von der SPD genutzt werden konnte, die in drei der vergangenen vier Legislaturperioden mitregiert hat.

Lesen Sie mehr zur Wählerwanderung in dieser Analyse

Die Tatsache, dass es sich aus Sicht vieler Wähler um eine Richtungswahl handelte, bei der es um die Nachfolge Merkels ging, dürfte wohl ein entscheidender Grund für die Wahlbeteiligung sein, die mit 77 Prozent nochmals leicht gestiegen ist gegenüber 2017 (72,2 Prozent).

War der Klimaschutz wirklich das entscheidende Thema?

Ein großer Anteil der Deutschen hält den Klimaschutz für ein wichtiges Thema. 46 Prozent nannten es sogar als das wichtigste (Forschungsgruppe Wahlen). Doch zeigt sich, dass nur 22 Prozent ihre Wahlentscheidung davon abhängig gemacht haben (Infratest Dimap) – ebenso viele gaben Arbeit/Wirtschaft als wahlentscheidend an. Nur die deutliche Mehrheit der Grünen-Wähler stimmte für die Partei, um die Klimapolitik zu stärken (82 Prozent). Und auch wenn 68 Prozent der Wähler Angst haben, dass der Klimawandel ihnen die Lebensgrundlage entzieht, sind andere Sorgen wie eine zu starke Rolle des Islam oder die Abnahme des Wohlstands (je 42 Prozent) zumindest immer noch auf einem hohen Niveau.

28 Prozent der Wähler, bei Infratest Dimap der höchste Anteil, haben ihre Entscheidung von der sozialen Sicherheit abhängig gemacht, bei welcher der SPD die höchsten Kompetenzwerte zugemessen werden. Von einer Klimawahl, die besonders Klimaaktivisten und Grüne ausgerufen haben, kann man zumindest bezogen auf die gesamte Wählerschaft nicht sprechen.

Wieso die SPD im Lauf des Wahlabends aufholen konnte

Im Laufe des Abends konnte die SPD leicht zulegen. Während die Partei mit der Union in der ersten Prognose gleichauf (ARD/Infratest Dimap) oder knapp vor der Union (ZDF/Forschungsgruppe Wahlen) lag, konnten die Sozialdemokraten diesen Vorsprung auf nahezu zwei Prozentpunkte ausbauen. Die Ungenauigkeit der Prognose dürfte zu einem großen Teil auf die Auszählung der Briefwähler zurückgehen. Erwartet wurde ein Anteil von bis zu 40 Prozent. Wie hoch er tatsächlich ist, steht erst mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis fest.

Das Abstimmungsergebnis der Briefwähler floss nur zu einem Teil in die Nachwahlbefragungen ein, etwa durch Umfragen. Die eigentlichen Nachwahlbefragungen finden an repräsentativ ausgewählten Wahlbüros statt – also unter Wählern, die am Sonntag ihre Stimme abgegeben haben. Der Schlussspurt, welcher der Union vor allem durch die Kampagne gegen ein Linksbündnis gelang, dürfte für die Briefwähler zu spät gekommen sein. Wenn sie vor zwei bis drei Wochen abgestimmt haben, schlägt die damalige Stärke der SPD noch stärker durch; die Union lag zu diesem Zeitpunkt in manchen Umfragen bei 20 bis 22 Prozent. Für den Verlauf des Abends hatte die erste Prognose von Infratest, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen sah, zumindest einen Einfluss: Unionspolitiker argumentierten, es sei noch alles offen, und begründeten damit auch ihren Anspruch, eine Koalition anzuführen.

Die Alten und der Westen

Auch wenn die SPD sich deutlich verbessern konnte, zeigt sich, dass die beiden ehemaligen Volksparteien CDU/CSU und SPD in ihrer Bindekraft abermals nachgelassen haben. Erreichten sie zusammen 55 Prozent vor vier Jahren, sind es jetzt noch 50 Prozent. Das zeigt sich für die CDU besonders in Ostdeutschland, wo sie laut Infratest nur auf gut 17 Prozent kommt – hinter der AfD mit 19 Prozent.

Unter Erstwählern kommen Union und SPD zusammen nur auf 25 Prozent. Wohingegen die FDP mit 23 Prozent die stärkste Partei in dieser Gruppe ist, gefolgt von den Grünen mit 22 Prozent. Die relative Stärke von SPD und Union ist entscheidend auf ältere Wähler zurückzuführen. In der Gruppe der Wähler über 60 liegen SPD und Union mit jeweils 34 und 33 Prozent bei Werten, wie es sie bei der Bundestagswahl 2005 noch gab. Überraschend ist das nicht. In dieser Gruppe ist die Parteienbindung höher, gleichzeitig ist der Wille zur Veränderung, den Grüne und FDP („Nie gab es mehr zu tun“) adressiert haben, unter jungen Menschen womöglich stärker ausgeprägt.

Mehr Vielfalt in den Wahlkreisen

Dass die stärksten Parteien nur jeweils ein Viertel der Wähler auf sich vereinen konnten, zeigt die Veränderung der Parteienlandschaft. Bei den Direktmandaten konnten deshalb die Grünen stark hinzugewinnen. Besonders in Universitätsstädten wie Freiburg, Heidelberg, Bonn oder Münster gelingt es ihnen, Direktmandate zu gewinnen. In Stuttgart 1 haben die Grünen den Status einer Volkspartei, mit 40 Prozent gewinnt dort der ehemalige Parteivorsitzende Cem Özdemir. In Frankfurt der Grüne Omid Nouripour mit deutlichem Vorsprung zum Zweitstimmenergebnis ein Direktmandat.

Die Bekanntheit des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck führte dazu, dass er den Wahlkreis Flensburg-Schleswig mit 28 Prozent gewinnen konnte (fast zehn Prozent mehr als das Zweistimmenergebnis). In München, wo die Grünen bei der Landtagswahl 2018 Direktmandate gewinnen konnten, gewinnen sie ein Direktmandat. Im Wahlkreis Mitte-West in der bayerischen Hauptstadt liegen sie etwa bei den Zweitstimmen mit 27,5 Prozent vorn, bei den Erststimmen konnte sich aber der CSU-Kandidat mit 27 Prozent durchsetzen.

Beflügelt vom Bundestrend gewinnen SPD-Kandidaten in Frankfurt und Düsseldorf zwei Mandate, die bislang CDU-Politiker gewonnen hatten. Gegen den Bundestrend gelingt es dem CDU-Politiker Matthias Hauer im Essener Süden der SPD knapp ein Direktmandat abzunehmen.

Prominente CDU-Politiker verlieren Direktmandat

Zu den prominenten CDU-Politikern, die ihr Mandat nicht verteidigen können, zählt Kanzleramtsminister Helge Braun (Gießen), der gegen einen jungen SPD-Politiker unterliegt. Gleiches gilt für Philipp Amthor (Mecklenburgische Seenplatte) oder Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (Kreuznach). In Saarbrücken unterliegt die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer deutlich der SPD-Mandatsträgerin Josephine Loulou Ortleb (fast 12 Prozentpunkte Unterschied). SPD-Außenminister Heiko Maas gewinnt in Saarlouis deutlich gegen CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier.

Im Osten hingegen zeigt sich, dass besonders die AfD von der Schwäche der CDU profitiert. Der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz verliert sein Direktmandat im Chemnitzer Umland. Auch in Dresden gewinnt die AfD ein Direktmandat. In Thüringen und Sachsen gewinnt die AfD die meisten Stimmen und die Mehrheit der Direktmandate.

Im Wahlkreis Südthüringen unterliegt der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zwar deutlich dem SPD-Kandidaten Frank Ullrich, doch zumindest bei den Zweitstimmen hat auch hier die AfD die Nase vorn.

Für die Linke wurden die Direktmandate zur Existenzfrage. Da sie die Fünf-Prozent-Hürde bundesweit verpasst hat, kann sie den Fraktionsstatus nur erhalten, da sie mindestens drei Wahlkreisen gewonnen hat – nur deswegen werden auch die anderen Stimmen berücksichtigt. So oder so ist die Linke nach der Union die Partei, die am stärksten Wähler verloren hat (mehr als vier Prozentpunkte).