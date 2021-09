Das Land und seine Wahlkreise : Alle Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021

Aktualisiert am

Am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik tritt die amtierende Bundeskanzlerin nicht mehr an: Angela Merkel stellt sich nach 16 Jahren im Kanzleramt auch für den Bundestag nicht mehr zur Wahl. Nicht nur CDU/CSU und SPD, sondern erstmals auch die Grünen haben Kanzlerkandidaten benannt.

Im Verlauf des Jahres sah es lange so aus, als könne allenfalls die Grüne Annalena Baerbock der Union und ihrem Kandidaten Armin Laschet gefährlich werden, doch im Sommer gelang dem SPD-Kandidaten Olaf Scholz der Sprung an die Spitze der Umfragen. Erwartet wird jedoch, dass die Koalitionsbildung schwierig wird. Wahrscheinlich ist, dass dafür mindestens drei Parteien benötigt werden – und dass es etliche Optionen, also viele Unwägbarkeiten gibt.

Gleichzeitig mit der Bundestagswahl finden die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern statt.

Hier geht es zu den Daten der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern: