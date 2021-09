Bundestagswahlen seit 1949 : 2013: Die FDP fliegt aus dem Bundestag

Es war dieser eine Satz, scheinbar beiläufig gesprochen, der in Erinnerung blieb nach dem „Duell“ zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück im September 2013. „Sie kennen mich“, sagte Merkel in ihren Schlussbemerkungen. Das brachte die Dinge auf den Punkt. Viele Deutsche hatten in der Tat dieses Gefühl. Bei dieser Kanzlerin glaubten sie zu wissen, woran sie sind. Ihr vertrauten sie, ihr würden sie die Geschicke des Landes auch für weitere vier Jahre anvertrauen.

Peter Sturm Redakteur in der Politik, zuständig für „Politische Bücher“. Folgen Ich folge

Am Abend des 22. September schlug sich das dann in einem deutlichen Sieg für CDU und CSU nieder. Obwohl sich einzelne Hochrechnungen, die sogar eine absolute Mehrheit der Mandate für die Unionsparteien vorhergesagt hatten, am Ende nicht bestätigten, standen am Ende doch 41,5 Prozent zu Buche, 7,7 Punkte mehr als 2009. Die SPD verbesserte sich im Vergleich zur vorigen Wahl um 2,7 Prozentpunkte. Das bedeutete aber trotzdem nur 25,7 Prozent. Die Linkspartei kam auf 8,6 Prozent (3,3 Punkte weniger als 2009), die Grünen auf 8,4 Prozent (minus 2,3 Punkte).