Bundestagswahlen seit 1949 : 1976: Strauß und der „total unfähige“ Kohl

Das böseste öffentlich ausgesprochene Wort fiel zwar erst gut einen Monat nach der Wahl vom 3. Oktober 1976. Aber dass Franz Josef Strauß den CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl für „total unfähig“ hielt, jemals Kanzler zu werden, das wussten Eingeweihte auch schon vorher. Keine Rolle spielte für Strauß, dass der vermeintlich unfähige Kohl das zweitbeste Ergebnis für die Unionsparteien geholt hatte: 48,6 Prozent der Zweitstimmen.

Nur 1957, als der amtierende CDU-Kanzler Adenauer auf dem Höhepunkt seine Ansehens stand, hatten CDU und CSU ein noch besseres Resultat erzielt. Das herausragende Ergebnis reichte für den damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten aber nicht zum Einzug ins Kanzleramt. SPD (42,6 Prozent) und FDP (7,9 Prozent) stellten unter Kanzler Helmut Schmidt weiter die Regierung.

Auch Schmidt, seit 1974 im Kanzleramt, musste erfahren, dass man in der Politik oft mehr Schwierigkeiten mit Personen aus den sogenannten „eigenen Reihen“ haben kann als mit dem politischen Gegner. Sein Vorgänger Willy Brandt, immer noch SPD-Vorsitzender, hatte gut ein Jahr vor der Bundestagswahl in Richtung Bundesregierung gesagt, im Wahlvolk machten sich „Unlustgefühle“ breit. Das sei sogar verständlich, wenn Reformprojekte wie die Mitbestimmung auf die lange Bank geschoben würden.

Somit zogen zwei Spitzenkandidaten in den Wahlkampf, die ein Problem gemeinsam hatten. Das hielt beide Seiten freilich nicht davon ab, die Stimmung durch polarisierende Aussagen anzuheizen. SPD und FDP warfen der Union „Anstiftung zum geistigen Bürgerkrieg“ vor. Besonderes Aufsehen erregte der Wahlslogan der Union „Freiheit statt Sozialismus“. Dabei galt diese Formel schon als die abgeschwächte Fassung des ursprünglich aus den Reihen der CSU ersonnenen Wortlauts „Freiheit oder Sozialismus“. Die SPD, daran ließen Werbespots keinen Zweifel, sei entweder nicht willens oder nicht in der Lage, „den Kommunisten“ im Osten Paroli zu bieten. Dadurch mache sich die Partei zu deren Erfüllungsgehilfen.

Den Kanzler konnte man mit dieser Parole freilich kaum ernsthaft treffen. Helmut Schmidt hatte vielmehr bei vielen den Ruf, in der „falschen Partei“ zu sein. Sein persönliches Ansehen war deutlich höher als das der SPD. Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem Oktober 1975 ergab eine Zustimmungsrate für Schmidt von 58 Prozent der Befragten. 15 Prozent hätten lieber Willy Brandt wieder im Kanzleramt gesehen. Unter den SPD-Anhängern war freilich die Unterstützung für Brandt mit 23 Prozent deutlich höher.

Auf Unionsseite zeichnete sich schon relativ früh ab, dass Helmut Kohl als Kanzlerkandidat nominiert werden würde. Das lag unter anderem an einer Rede, die Franz Josef Strauß im November 1974 bei einer Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten in Sonthofen gehalten hatte. Zwar gibt es bis heute keinen über alle Zweifel erhabenen Wortlaut dieser Ansprache. Aber nach übereinstimmenden Berichten propagierte Strauß bei dieser Gelegenheit eine Strategie, die das Gegenteil dessen war, was gemeinhin „konstruktive Opposition“ genannt wird. CDU und CSU sollten keine Gegenvorschläge zur Regierungspolitik mehr in den politischen Prozess einbringen. Die Regierung müsse mit Problemen wie Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsflaute fertig werden. Da sie dies nach Strauß’scher Einschätzung nicht oder zumindest nicht gut schaffte, sollten sich die Unionsparteien im Wahlkampf als Retter präsentieren.

SPD-Debakel in Niedersachsen

Diese Strategie wurde auch in der Union kritisiert, wo man sich eigentlich immer als staatstragende Kraft verstanden hatte. Als die Parteigremien am 19. Juni 1975 Kohl als Kanzlerkandidaten nominierten, offenbarten sich die tiefen Gräben zwischen den Schwesterparteien. Die CSU konnte die Nominierung des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten zwar nicht verhindern. Sie legte aber Wert auf die Feststellung, dass für sie Strauß weiter der „geeignete“ Mann für das Kanzleramt sei.

In beiden Parteien gab es anschließend sogar Bestrebungen zu weitreichenden Veränderungen. In einigen Bundesländern fanden sich Unionsanhänger zusammen, die eine Initiative zur Gründung einer „vierten Partei“ favorisierten. Nach der Bundestagswahl eskalierte der Konflikt. Die CSU hatte auf Betreiben Strauß’ die Auflösung der Fraktionsgemeinschaft im Bundestag beschlossen. Als die CDU daraufhin aber mit dem Aufbau eines eigenen Landesverbandes in Bayern drohte, verlief diese Initiative relativ schnell im Sande, ohne freilich zu einer wirklichen Befriedung im Verhältnis der beiden führenden Unionspolitiker beizutragen.

Kohl zu unterschätzen war ein Fehler

Da war es, schon gar nicht im Rückblick, kein Trost, dass die SPD Anfang 1976 in Niedersachsen ein Desaster erlebt hatte. Der langjährige Ministerpräsident Alfred Kubel trat aus Altersgründen zurück. Den Sozialdemokraten und ihrem Koalitionspartner FDP gelang es dann aber in mehreren Wahlgängen nicht, einen eigenen Kandidaten als Nachfolger Kubels durchzubringen. Vielmehr wählte der Niedersächsische Landtag den CDU-Politiker Ernst Albrecht als neuen Ministerpräsidenten. Der sollte im weiteren Verlauf auch auf Bundesebene noch eine wichtige Rolle spielen.

Der siegreiche Wahlverlierer Helmut Kohl ging nach der Wahl als Oppositionsführer nach Bonn, gab also sein Regierungsamt in Mainz auf. Er wurde zu diesem Zeitpunkt noch von vielen, wohl auch von Bundeskanzler Helmut Schmidt, unterschätzt. Dass das ein Fehler war, erfuhren alle Beteiligten erst einige Jahre später.