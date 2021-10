Sitzordnung im Bundestag : Kampf um die besten Plätze

Eine Pinkelpause ist nicht einfach eine Pinkelpause, wenn sie im Deutschen Bundestag stattfindet. Hat der Fraktionsvorsitzende ein Bedürfnis, steht er auf und murmelt in Richtung seiner Fraktion so etwas wie: „Ich komme gleich wieder.“ Die Sitznachbarn wissen dann, dass der Platz nur für kurze Zeit frei wird. Das ist eine wichtige Information für die Sitzordnung der Fraktion. Eigentlich werden freie Plätze nämlich nachbesetzt. Ein Hinterbänkler rückt vor, damit der Fraktionsriegel voll aussieht und stark, aber natürlich nicht, wenn es nur um drei Minuten geht. Welcher Hinterbänkler vorrückt, ist meist nicht geregelt, es kann also jeder seine Chance nutzen, er oder sie muss nur schnell genug sein und erahnen können, wie lange der Chef oder die Chefin verschwindet. Im Fernsehen lässt sich manches davon beobachten, zum Beispiel der gezielte Blick beim Aufstehen. „Wenn ich vorne einen Platz hatte und wegging, habe ich mich immer umgeguckt und jemandem ein Zeichen gegeben, er solle sich dort hinsetzen“, erzählt der frühere FDP-Fraktionsvorsitzende Hermann Otto Solms. „Die ersten beiden Reihen sind optisch ganz wichtig.“

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Es soll schon Abgeordnete gegeben haben, die früh im Plenarsaal waren, um einen Stuhl mit einer Tasche zu belegen, als wäre er eine Strandliege auf Mallorca. Eine machtpolitische Zwickmühle entsteht, wenn eine Fraktion zwei Vorsitzende hat, aber nur einen Stuhl in der ersten Reihe. Als Grüne und Linke das erlebten, setzten sich die Vorsitzenden nebeneinander in Reihe 2 und überließen Reihe 1 jeweils ihrer Parlamentarischen Geschäftsführerin. Eigentlich könnte es egal sein, wer im Bundestag wo sitzt, allerdings nur so lange, bis ein Hinterbänkler einen besseren Platz ergattert als die Vorsitzende oder eine Fraktion genauso viele Sitze in Reihe 1 haben will wie eine andere, größere Fraktion.

Am Donnerstag geschah das, was nach jeder Bundestagswahl passiert. Der „Vorältestenrat“ kam zusammen. Der heißt so, weil der eigentliche Ältestenrat erst in einigen Wochen gebildet wird. Im „Vorältestenrat“ treffen sich die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen und der scheidende Bundestagspräsident. Gemeinsam einigen sie sich auf eine Sitzordnung. Wolfgang Schäuble, der Noch-Bundestagspräsident, brachte einen bunten Sitzplan mit, der der F.A.S. vorliegt. Darauf haben AfD und Linke einen Sitz in der ersten Reihe, Grüne und FDP jeweils zwei und Union und SPD jeweils vier. Bisher hatten AfD und FDP zwei, die Union fünf, Linke und Grüne einen und die SPD drei. Es ändert sich also viel. Die AfD nahm den Vorschlag mit Skepsis auf, was auch daran liegen könnte, dass die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sich künftig streiten müssten, wer vorne sitzt. Die anderen Fraktionen konnten sich mit dem Vorschlag arrangieren, er beruht schließlich auf einem Rechenverfahren, das vollkommen unparteilich ist.

In der ersten Reihe ist die AfD kleiner als die FDP, in der zweiten Reihe ist es umgekehrt

Der Bundestag hat 14 Sitze in der ersten Reihe, für mehr ist kein Platz. Es waren mal 15, aber mit der AfD gibt es eine Fraktion mehr, und der Gang zwischen ihr und den anderen verbraucht einen Sitz, also sind es 14. Auf diese Sitze wird das Wahlergebnis umgelegt. Als Nächstes wird die gleiche Rechnung für alle 33 Sitze der ersten beiden Reihen zusammen gemacht. Ergebnis: AfD und FDP kriegen von diesen 33 Sitzen jeweils vier. Die FDP hat aber schon zwei in Reihe 1, also bekommt sie nur noch zwei in Reihe 2. Die AfD hat nur einen Sitz in Reihe 1, also bekommt sie drei Sitze in Reihe 2. So wirkt der Keil der AfD breiter, die FDP hingegen sieht ein bisschen so aus, als hätte ihr jemand die Spitze des Tortenstücks abgezwackt.