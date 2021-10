Posten und Plätze : Fast alles neu im Bundestag

Im Reichstagsgebäude erscheint dieser Tage ein altes, fast vergessenes Problem auf einmal wieder groß: die Frage, welche Fraktion wo im Bundestag sitzen darf. Mit ihrem Platz unzufrieden ist die FDP. Sie wollte schon vor vier Jahren nicht auf der rechten Seite des Bundestags sitzen, links neben den Abgeordneten der AfD. Doch konnte sie diesen Wunsch damals nicht durchsetzen. Nun aber, da sich eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen abzeichnet, sieht sie ihre Stunde gekommen. Schließlich verstehen sich die Liberalen als Teil einer Koalition der Mitte, als deren Garanten, wie Partei- und Fraktionschef Christian Lindner es sagt. Also wollen sie künftig auch in der Mitte sitzen, links von der CDU und näher bei den voraussichtlichen Mit-Koalitionären.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Die Linke-Fraktion hat dem Anliegen schon tatkräftige Beförderung zugesagt. Die FDP habe sich anständig in gemeinsamen Oppositionsjahren verhalten, und die Linke unterstütze alle, die nicht neben der AfD sitzen wollten, sagte Geschäftsführer Jan Korte. Doch geht es der Linkspartei wohl vor allem darum, der Union eins auszuwischen. Die aus der Sicht der Linken „rechten“ Parteien säßen dann nämlich im Bundestag direkt nebeneinander. Die Union findet diese Aussicht wenig prickelnd.

Die Sitzordnung im obersten Parlament ist allerdings zunächst nur für die konstituierende Sitzung am 26. Oktober geregelt. Ein Grund dafür besteht darin, dass der jetzige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble von der CDU sein Amt nicht behalten kann. Schäuble, der im nächsten Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, hätte zwar gern weitere vier Jahre an der Spitze des Bundestags gestanden. Aber da das Amt traditionell der größten Fraktion zusteht, ist dieses Mal die SPD am Zug. Also will der CDU-Mann nur noch die Dinge für die konstituierende Sitzung regeln, alles weitere seiner Nachfolgerin überlassen.

Je vier Sitze ganz vorne

Zudem haben sich die Fraktionen in den drei Sitzungen des sogenannten Vorältestenrats darauf verständigt, so zu verfahren. Zwar beginnen die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP an diesem Donnerstag, also noch vor der Konstituierung des Bundestags, zu der am Dienstag die 735 Abgeordneten des neu gewählten Parlaments zusammentreten werden. Aber die Erfahrung aus dem Jahr 2017, als die Gespräche von Union, Grünen und FDP nach Monaten kurz vor dem Abschluss scheiterten, macht vorsichtig.

Weder die FDP noch die Union wollen derzeit den Eindruck erwecken, sie hingen die Angelegenheit besonders hoch. Die CDU/CSU-Fraktion will zwar nicht neben der AfD sitzen. Aber da solche Fragen beim Ausbleiben einer einvernehmlichen Einigung mit einfacher Mehrheit geregelt werden können und die Union diese Mehrheit nicht mehr hat, droht ihr eine zwangsweise Versetzung nach rechts. Da tut man lieber so, als wäre alles nicht so wichtig. Die FDP wiederum kann sich noch nicht sicher sein, ob SPD und Grüne ihrem Versetzungswunsch im Ältestenrat zustimmen. Im Vorältestenrat hatten sie es nicht getan. Daher spielt auch die FDP die Bedeutung der Angelegenheit herunter. In der SPD und bei den Grünen wird betont, dass die jetzige Regelung nur für die konstituierende Sitzung gilt. „Das Thema wird auf jeden Fall noch einmal im Ältestenrat behandelt“, sagt Britta Haßelmann, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen. Den Wunsch der FDP könne sie „sehr gut nachvollziehen“.

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Geregelt ist immerhin schon, wer wie viele Abgeordnete in die erste Reihe setzen darf. Die Sitze unter der Reichstagskuppel sind wie eine geschnittene halbe Torte angeordnet, deren Stücke vorne spitz zulaufen. Da zwischen den Fraktionen stets eine Reihe freigelassen wird, passen bei sechs Fraktionen 14 Stühle in die erste Reihe. Die beiden größten Fraktionen, die von SPD und Union, bekommen nach einem seit langem angewandten Rechenverfahren dieses Mal je vier Sitze ganz vorne, Grüne und FDP je zwei, Linke und AfD je einen.

Schäuble hat am kommenden Dienstag jedenfalls die Möglichkeit, sich angemessen zu verabschieden. Er wird als Alterspräsident die Sitzung mit einer Rede eröffnen. Bis zur vorvorigen Legislaturperiode oblag das dem an Jahren ältesten Mitglied des Bundestags. Da das 2017 ein AfD-Politiker gewesen wäre, wurde eine neue Regelung erfunden: Die Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag ist seither entscheidend. Da liegt der 1972 erstmals gewählte Abgeordnete Schäuble eindeutig an der Spitze. Auch dieses Mal, zu Beginn der 20.Legislaturperiode, gibt es einen AfD-Abgeordneten, der älter ist als Schäuble. Alexander Gauland hat bereits zu Jahresbeginn seinen Achtzigsten gefeiert. Am anderen Ende der Altersskala im Bundestag steht die 23 Jahre alte Grünen-Politikerin Emilia Johanna Fester aus Hamburg.