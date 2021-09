Baerbock und Habeck : „Bei dieser Wahl geht es um alles“

Aktualisiert am

Am Ende des Wahlkampfs treten Annalena Baerbock und Robert Habeck noch einmal gemeinsam auf. Die Kanzlerkandidatin der Grünen sagt: Deutschland hat keine Zeit mehr zu verlieren.

Im Wahlkampf nicht immer so geeint gewesen: Annalena Baerbock und Robert Habeck Bild: AFP

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat vor der Bundestagswahl an diesem Sonntag für einen ökologischen Aufbruch geworben. „Diese Wahl ist eine Klimawahl“, sagte Baerbock während des Wahlkampfabschlusses ihrer Partei am Freitag in Düsseldorf vor Hunderten Zuhörern.

„Bei dieser Wahl geht es um alles“, sagte Baerbock weiter. Auch die jungen Demonstranten bei den „Fridays for Future“-Kundgebungen verlangten: „Macht endlich, labert nicht mehr“. Baerbock mahnte: „Wir können uns keine halben Sachen mehr leisten.“ Gebraucht werde nun eine „Klima-Bundesregierung“.

Es sei klar, was zur Bekämpfung der Erderwärmung zu tun sei, sagte die Grünen-Vorsitzende. Deutschland müsse spätestens 2030 aus der Kohle aussteigen, nur noch „saubere Autos“ zulassen und auf jedes Dach eine Solaranlage setzen. „Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Handlungsproblem.“ Es sei keine Zeit mehr zu verlieren. Ansonsten werde es „unbezahlbar“. „Dann kriegen wir diese Klimakrise nicht mehr in den Griff“, sagte Baerbock. Die Freiheit künftiger Generationen sei gefährdet. „Die Klimakrise ist längst kein Ökoprojekt mehr. Sie ist die Freiheitsaufgabe unserer Zeit.“

Der Ko-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, sagte in Düsseldorf: „Wir brauchen endlich wieder Politiker, die die Verantwortung suchen, bereit sind, Fehler zu machen, in das Risiko zu gehen, voll ins Risiko.