Nach Wahlniederlage : Armin Laschet will personelle Neuaufstellung der CDU

Armin Laschet will den Weg zu einem personellen Neuanfang in der CDU bereiten. Der Parteivorsitzende nennt den Übergang in Nordrhein-Westfalen als Vorbild. Wann ein Parteitag stattfinden soll, ist aber noch unklar.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet bei einer Pressekonferenz am 5. Oktober in Berlin Bild: AFP

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat eine personelle Neuaufstellung auf einem Parteitag angekündigt. Während einer Videoschalte der Unionsfraktion im Bundestag sagte Laschet, er wolle den Prozess der Neuaufstellung moderieren. Nach Berichten unterschiedlicher Quellen kündigte Laschet bei dem Fraktionstreffen nicht seinen Rückzug von der Parteispitze an. Allerdings nannte er nach Angaben aus Teilnehmerkreisen die Abläufe in Nordrhein-Westfalen als Vorbild der geplanten Neuaufstellung. Dort hatte Laschet das Amt des Ministerpräsidenten abgegeben.

Wann der Parteitag stattfinden soll, blieb zunächst unklar. Eine CDU-Sprecherin dementierte eine Meldung, dass die CDU bereits eine Halle für die Zusammenkunft in Dresden für den Dezember reserviert habe. Es sei lediglich im August die Verfügbarkeit der Halle routinemäßig abgefragt worden. Es sei „nichts gebucht und nichts geblockt“. Zurzeit gebe es keine Planungen für einen Parteitag.

Die CDU hält ihre Parteitage regelmäßig im Dezember ab. Allerdings hatte das jüngste Delegiertentreffen, bei dem Laschet gewählt worden war, wegen der Corona-Pandemie erst im Januar dieses Jahres stattfinden können. Wegen des miserablen Wahlergebnisses der Union bei der Bundestagswahl gibt es seit dem 26. September heftige Kritik an Laschet. Zwar haben bisher noch keine Unionspolitiker von Gewicht Laschets Rückzug von der Parteispitze gefordert, aber die Erwartung ist bei vielen Unionspolitikern intern zu hören, Laschet werde seinen Posten räumen müssen.

Unterdessen haben Unterhändler von Grünen und FDP den Anspruch geäußert, eine gemeinsame Regierung mit der SPD müsse über die Schnittmenge gemeinsamer politischer Forderungen hinaus eine eigene Identität finden. Vor Beginn der ersten Dreier-Sondierungsrunde in einem Kongresszentrum auf dem Berliner Messegelände sagte der FDP-Generalsekretär Volker Wissing, ein Ampel-Bündnis müsse einen „Mehrwert“ haben. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken gab an, sie sei zuversichtlich, „dass wir in den Gesprächen zu dritt einen guten Weg zu einer gemeinsamen Erzählung finden, wie wir das Land in einer Kultur von Modernität, Teilhabe und Respekt voranbringen“.