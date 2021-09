Armin Laschet im Wahlkampf : Umarmen reicht nicht

Der erste prominente Politiker, der öffentlich auf die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet setzte, war ein Sozialdemokrat. Anfang September 2019 wettete der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder in einem Doppelinterview mit Laschet um ein „gutes Abendessen“ und eine Flasche Wein, dass die Union den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten zum Kanzlerkandidaten machen werde. Das war schon deshalb unerhört, weil die CDU-Bundesvorsitzende und geborene Kanzlerkandidatin noch Annegret Kramp-Karrenbauer hieß.

Laschet ist kein Typ wie Schröder, der schon in Juso-Zeiten am Zaun des Kanzleramts gerüttelt und dabei gerufen haben soll: „Ich will da rein!“ Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ist viel zögerlicher. Laschet kann in Düsseldorf auf eine ordentliche Bilanz verweisen, er hat einen ausgeprägten politischen Ehrgeiz, hat sich nie von Rückschlägen entmutigen lassen. Aber will er wirklich mit jeder Faser das wichtigste Amt im Staat erobern? Als es im Herbst 2018 um die Nachfolge Angela Merkels als CDU-Vorsitzende ging und damit automatisch um die Kanzlerschaft, hat Laschet nicht die Hand gehoben.

Der Ministerpräsident von NRW erfülllt viele Voraussetzungen

Gäbe es eine Agentur, bei der man Kanzlerkandidaten bestellen könnte, so hätte die Union den Arbeitsauftrag vermutlich in etwa so formuliert: Nach einer ostdeutschen Frau darf es gerne ein westdeutscher Mann sein. Gesucht wird ein weltoffener, liberaler Parteifreund, dem die christlichen Wurzeln seiner Partei mehr als ein Buchstabe im Namen sind, der zugleich bei der inneren Sicherheit, zum Beispiel bei Abschiebungen von terroristischen Gefährdern oder im Umgang mit kriminellen Clans, eine entschlossene Hand hat, der die Erfordernisse der Klimapolitik ebenso berücksichtigt wie die der Wirtschaft. Außenpolitische Erfahrung wäre wünschenswert, Trittfestigkeit auf dem europäischen Parkett Bedingung. Regierungserfahrung müsste er mitbringen, nicht aber verschlissen sein auf den Sesseln der Macht.

Abgesehen davon, dass Laschet mit seinen 60 Jahren nicht mehr automatisch für Erneuerung steht, trifft das alles auf ihn zu. Der Hinweis von jemandem, der es gut mit ihm meint, dass seine geringe Körpergröße nicht ideal für eine Anführergestalt ist, mag zutreffen, allemal, wenn der sehr viel größere CSU-Vorsitzende Söder ihn auf der Bühne zum Corona-Gruß mit dem Ellenbogen zwingt. Andererseits: Der in den Umfragen vor ihm liegende sozialdemokratische Konkurrent Scholz ist nicht größer.

Wieso also kommt es zu den schlechten Zahlen für Laschet und die CDU? Was stimmt nicht an seiner Bewerbung fürs Kanzleramt? Auch wenn es den einen Grund nicht gibt, der alles erklärt, so gibt es einen sehr gewichtigen. Seine beiden CDU-Vorgänger Kohl und Merkel sind erst angetreten, nachdem sie die Konkurrenten von der CSU hatten scheitern lassen. Das ist Laschet nicht gelungen, vielmehr steht Söder in vollem Saft, kann auf sehr gute Umfragewerte verweisen und hält sich nach wie vor für den Besseren. Viele in der CDU denken ebenso. Armin Laschet ist nicht der unumstrittene Kandidat der tief verunsicherten Union.