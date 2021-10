Ampel-Koalition : So wollen SPD, Grüne und FDP verhandeln

In sieben Wochen Kanzler? Kurz nach Nikolaus will sich Olaf Scholz vom Bundestag wählen lassen. Bild: dpa

Der Beginn der Koalitionsverhandlungen ist eine windige Angelegenheit. Die Orkanböen sind am Donnerstagnachmittag in Berlin so stark, dass die Klimaaktivisten, die vor dem Hub 27 am Messegelände auf die Politiker warten, ihre in Holzrahmen gespannten Transparente festhalten, damit sie nicht weggeweht werden. Nach und nach treffen die Delegationen ein, die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sind früh dran, die SPD lässt sich Zeit. Acht Minuten vor 15 Uhr treffen schwarze Karossen mit Blaulicht ein, es ist Außenminister Heiko Maas. Ganz zuletzt, so gehört es sich, kommt der Chef. Punkt 15 Uhr weht der Wind Olaf Scholz in das nüchterne Messegebäude, der Kanzler in spe schwebt die Rolltreppe hoch.

Nicht windig, sondern fest und bestimmt klingt dann das, was Lars Klingbeil für die SPD, Michael Kellner für die Grünen und Volker Wissing für die FDP als Fahrplan für die Verhandlungen vortragen. Nach der Auftakt-Runde am Donnerstag, zu der nur die Leiter der 22 Arbeitsgruppen eingeladen sind, sollen sich die Gruppen vom kommenden Mittwoch an treffen, dem Tag nach der Konstituierung des Bundestags.

Sie haben zwei Wochen Zeit, um zu verhandeln und Ergebnisse in Papieren bis zum 10. November festzuhalten, die dann von der Hauptverhandlungsrunde als Teile des Koalitionsvertrages beschlossen werden sollen. Der Vertrag soll bis Ende November stehen. In der Nikolauswoche, die mit dem 6. Dezember, einem Montag, beginnt, soll Scholz zum Bundeskanzler gewählt und eine Regierung gebildet werden.

In der Woche davor könnten die Partner die Zustimmung ihrer Parteien zum Koalitionsvertrag einholen. Kellner kündigt für die Grünen eine „digital gestützte Urabstimmung“ an, Wissing für die FDP einen Sonderparteitag. Zwar sei der Zeitplan „ehrgeizig und ambitioniert“ und nicht für jeden Fall in Stein gemeißelt, sagt Wissing. Doch sei man sich einig, so bald wie möglich eine Regierung zu bilden. „Wenn man zu lange über die Dinge redet, werden die Hürden nicht kleiner“, sagt der FDP-Generalsekretär in Erinnerung an die Jamaika-Gespräche vor vier Jahren.

Keine Nachtsitzungen

Es werde keine Sitzungen an den Wochenenden und keine Nachtsitzungen geben, verspricht Kellner. Die Arbeitsgruppen hätten den Auftrag, Konflikte möglichst innerhalb ihrer Gruppe zu klären, so dass in der Sitzung der Hauptverhandlungsrunde „möglichst wenige bis gar keine Klammern“ zu besprechen seien – Klammern stehen für ungelöste Fragen. Während der Bundesgeschäftsführer und die beiden Generalsekretäre im Foyer sprechen, dringt von oben lautes Lachen und fröhlicher Lärm nach unten. Die Stimmung scheint zum Auftakt gut zu sein.

Die Verhandlungen der nächsten Wochen werden auf der Grundlage des Sondierungspapiers vom 15. Oktober geführt. Darin haben die Chef-Unterhändler von SPD, Grünen und FDP auf zwölf Seiten die Grundlinien bereits festgelegt. So soll es etwa keine Steuererhöhungen geben, das ist der FDP besonders wichtig. Der Mindestlohn wird auf zwölf Euro erhöht, was ein Anliegen der SPD ist. Den Grünen ist es besonders wichtig, dass der Ausstieg aus der Kohleverstromung schon bis zum Jahr 2030 erfolgt. Im Sondierungspapier ist dieses Ziel allerdings mit der Einschränkung „idealerweise“ versehen.

Mit dem Sondierungspapier wurde zügig, diskret und in angeblich herzlicher Gesprächsatmosphäre der Rohbau einer Koalition erstellt. Jetzt hat der Ausbau begonnen, und damit treffen die Facharbeiter der drei Parteien auf der gemeinsamen Baustelle ein: Gesundheitsexperten, Arbeitsmarktpolitiker, Klimafachleute, Haushälter, Außenpolitiker, um nur einige zu nennen. Insgesamt gibt es sieben Oberthemen wie „Klimaschutz in einer sozialkökologischen Marktwirtschaft“ mit jeweils zwei bis vier Untergruppen, im genannten Beispiel etwa Umwelt- und Naturschutz, Mobilität, Landwirtschaft und Klima/Energie/Transformation.