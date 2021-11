Koalitionsverhandlungen : Sie können es nicht erwarten

Habeck, Baerbock, Scholz und Lindner am 15. Oktober in Berlin Bild: AFP

Es gab in der Geschichte der Bundesrepublik gewollte und ungewollte Koalitionen. In welche Kategorie gehört die Ampel, deren Zustandekommen mit jedem weiteren Tag fast geräuschloser Verhandlungen wahrscheinlicher wird? Die SPD hätte ein rein rot-grünes Bündnis ebenso vorgezogen wie die Grünen. Die FDP wäre lieber ein zweites Mal nach Jamaika aufgebrochen.

Aber mit dem Wahltag hat sich das geändert. Die drei Partner scheinen so positiv gestimmt von der Perspektive einer gemeinsamen Regierung, dass sie lange vor der Kanzlerwahl miteinander eine Initiative zum wichtigsten Thema der vorigen eineinhalb Jahre vorgelegt haben, zur Corona-Pandemie. Da scheinen es drei gar nicht erwarten zu können. In Person gilt das für Olaf Scholz, der eine frohgelaunte Zuversicht und Kanzlerlust an den Tag legt, als wäre er schon gewählt.

Lindner führt die FDP straff

Die Ampelkonstruktion enthält allerdings viele Unwägbarkeiten, nicht nur weil im Bund erstmals in dieser Konstellation regiert würde. Wie viel Eigenleben vor allem die rote und die grüne Partei entfalten, wenn sie erst mit den Härten des Regierens konfrontiert sind, ist offen. Die FDP wird zwar von ihrem Vorsitzenden Christian Lindner straff geführt, aber die bislang letzten vier Regierungsjahre der Partei von 2009 bis 2013 waren keineswegs ein Ausweis von Regierungskunst.

Scholz kann einige Punkte auf der Habenseite verbuchen. Er und seine Partei sind erfahren durch fast durchgängige Regierungspraxis seit 1998. Es gibt zwar eine zweite starke Figur in der Partei, den einstigen Juso-Chef Kevin Kühnert, der im Kampf um den Parteivorsitz bewiesen hat, wie wirksam er gegen Scholz vorgehen kann. Doch anders als Oskar Lafontaine 1998 ist Kühnert nicht der Verlierer im Kampf ums Kanzleramt, der auf Rache sinnen und langfristig zerstörerische Kraft entfalten könnte. Kühnert ist drei Jahrzehnte jünger als Scholz, hat Zeit und weiß, dass eine gut funktionierende sozialdemokratisch geführte Bundesregierung ihm nützlich wäre.

Die zu erwartende Koalition hat also alles in allem das Zeug, eine stabile Konstruktion zu werden. Weil Scholz und seine Partner wissen, dass auch die sinnvollsten inhaltlichen Vorhaben nichts wert sind, wenn die Regierung nicht die Kraft hat, sie durchzusetzen, scheinen alle ihre politischen Ziele so aufeinander abzustimmen, dass die Stabilität der künftigen Koalition nicht gefährdet wird.

Der Preis für die Kanzlerschaft

Ein Beispiel dafür sind die Arbeitsmarktreformen, die Scholz unter Führung Schröders mit umgesetzt hat und die unter dem Stichwort Hartz IV wie ein Beil in die SPD gefahren waren. Alles, was man an Regierungskunst lernen kann, hat Olaf Scholz an diesem Beispiel erlebt. Daher weiß er, dass eine Änderung der Hartz-Gesetze zum Preis gehört, den seine Genossen für die Kanzlerschaft fordern.

Wie Scholz diesen Kreis quadratisch machen will, zeigt sich im Sondierungspapier, das die Ampel schon früh vorgelegt hat. Anstelle der Grundsicherung (Hartz IV) solle ein „Bürgergeld“ eingeführt werden. Der verhasste Begriff soll also getilgt werden, die Mitwirkung der Leistungsbezieher allerdings fortgelten. Ob die von vielen Linken abgelehnten Sanktionen wegfallen, bleibt offen. Welche Regeln fortgesetzt werden sollen, werde geprüft, heißt es nur. Dass die Zuverdienstmöglichkeiten erhöht werden, dürfte die FDP freuen.

Es gibt andere Beispiele. Katzenpfötig nähert sich die SPD der Bewaffnung von Drohnen, gegen die es immer noch Widerstand von links gibt. Oder die Steuer- und Abgabenlast. Den im rot-grünen Lager vielfach gewünschten Erhöhungen wird im Sondierungspapier an den Beispielen Einkommen-, Unternehmen- und Mehrwertsteuer eine Absage erteilt. Stattdessen sollen die Einnahmen aus der von Scholz maßgeblich mit vorangetriebenen globalen Mindestbesteuerung verwendet werden. Damit können offenbar Rot, Grün und Gelb leben.

Aus der Rücksichtnahme auf die FDP macht Scholz keinen Hehl. Er wird nicht vergessen haben, dass Jamaika vor vier Jahren scheiterte, weil Lindner Angst hatte, von der Union und den Grünen über den Tisch gezogen zu werden. Wie viel größer müssen die Sorgen dann bei Rot-Grün sein.

Scholz beherrscht die Kunst, Kompromisse zu schließen, die die Regierung nicht ins Wanken geraten lassen, den Kanzler aber nicht dazu zwingen, seine Überzeugungen zu verraten. Er hat den mutigen, teilweise brachialen Schröder ebenso aus der Nähe erlebt wie die taktierende, hartnäckige Merkel. Letzterer ähnelt er mehr als seinem Parteifreund.

Merkel war nicht die Kanzlerin, die ein historisches Projekt von den Ausmaßen einer europäischen Währungsunion durchgesetzt hätte. Sie hat dieses Erbe ihres Vorgängers Kohl allerdings verteidigt. So verhält es sich auch mit Scholz. Politisch durchgesetzt hat die Hartz-Gesetze Schröder. Scholz wird versuchen, so viel wie möglich von diesem Erbe zu retten. Diese Art zu regieren könnte die Ampel prägen. Die Deutschen sind seit 16 Jahren daran gewöhnt.