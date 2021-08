F.A.Z.-Machtfrage : Wie hältst Du’s mit Afghanistan?

Die desaströse Lage in Afghanistan hat auch für Deutschland weitreichende Folgen. Entscheidet die Frage, welche Lehren aus Kabul zu ziehen sind, am Ende die Bundestagswahl?

Wie viele Groß-Krisen hat Angela Merkel in ihrer langen Kanzlerschaft schon erlebt? Die internationale Finanzkrise, die Euro-Krise, die Griechenland-Krise, die Flüchtlingskrise, den Brexit, die Klima-Krise, die Corona-Krise, um nur die wichtigsten zu nennen. Ganz zu schweigen von innenpolitischen Stresstests wie dem Fast-Zerwürfnis mit der CSU, die dagegen fast klein wirken. Merkel kann Krise – diesen Ruf hat die Kanzlerin sich in den vergangenen 16 Jahren bei den Deutschen hart erarbeitet.

Die langfristigen politischen Folgen der wahrscheinlich letzten internationalen Krise ihrer Kanzlerschaft, dem gescheiterten Afghanistan-Einsatz und dem Sieg der Taliban, wird Merkel nicht mehr selbst beantworten müssen. Dafür aber ihr potentieller Nachfolger oder ihre Nachfolgerin im Kanzleramt. Schon bevor die Bilder von verzweifelten Afghanen, die sich am Kabuler Flughafen an eine amerikanische Militärmaschine klammern, die Welt erschütterten, begann in Deutschland eine hitzige Debatte im Bundestagswahlkampf: Hat die Bundesregierung zu spät damit begonnen, die deutschen Botschaftsangehörigen und die afghanischen Helfer aus Kabul auszufliegen? Welche Schlüsse muss die deutsche Außenpolitik aus dem zwanzigjährigen Einsatzdebakel für die Zukunft ziehen? Hat Kabul auch Folgen für das deutsche Engagement in Mali ? Und, noch grundlegender: Ist das Konzept des „nation building“, das in Afghanistan so kläglich an Stammesloyalitäten und einer korrupten politischen Kultur scheiterte, nachhaltig und endgültig ad absurdum geführt?

Wer immer Angela Merkel im Kanzleramt nachfolgt, wird auf diese Fragen langfristige Antworten finden müssen, um das Vertrauen in die Nachhaltigkeit westlicher Außenpolitik wiederherzustellen. Und auch die letzten Wochen des Bundestagswahlkampfs, dessen Höhepunkte bisher geschönte Lebensläufe und zu viel Heiterkeit am falschen Ort bildeten, dürfte das Thema Afghanistan bestimmen – vor allem die Frage, wie man mit möglichen Flüchtlingen umgehen soll.

Wie hitzig diese Debatte in den kommenden Wochen werden dürfte, zeigte sich in Umrissen schon am Montag, als sich Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet gegen eine pauschale deutsche Zusage für eine Aufnahme afghanischer Flüchtlinge aussprach und davor warnte, die „Fehler von 2015“ zu wiederholen. In den sozialen Medien sorgte das für Schnappatmung beim politischen Gegner, auch weil der WDR die Zitate auf Twitter mit dem Spin verbreitete, Laschet wolle „keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen“. Einige Stunden später korrigierte sich der Sender in einem weiteren Tweet und erklärte, man habe eine dpa-Meldung zu Laschets Interview „verkürzt“: „Dass unser Tweet die Interpretation erlaubt, Laschet wolle gar keine Flüchtlinge aufnehmen, ist unser Fehler.“

Die Exegese von Laschets Aussage, Deutschland solle jetzt „nicht das Signal aussenden, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen kann“, dürfte in den kommenden Tagen hitzig weitergeführt werden. Und unabhängig von der Frage, ob eine Verknüpfung der dramatischen Bilder aus Kabul mit der Flüchtlingsfrage jetzt schon statthaft ist oder nicht, stehen die Spitzenkandidaten mit Afghanistan vor einem Lackmus-Test im Umgang mit Merkels umstrittenstem Erbe.

Armin Laschet wird verhindern wollen, dass jene im konservativen Stammklientel, die sich wegen Merkels Flüchtlingspolitik von der Union abgewandt haben, Angst vor einem Déjà-vu mit afghanischen Flüchtlingen haben. SPD, Linke und die Grünen hingegen werden versuchen, sich von Laschet mit einer „großen humanitären Geste“ (Joschka Fischer) und der Forderung einer deutlich großzügigeren Kontingentlösung abzugrenzen.

So ist es in diesem zunehmend außergewöhnlichen Wahlkampf: Auf eine gewaltige innenpolitische Katastrophe – die Flutkatastrophe an der Ahr – folgt in Afghanistan jetzt eine außenpolitische. An der Ahr sah gerade Armin Laschet nicht immer souverän aus. Umso wichtiger ist es für ihn, jetzt Format als weitsichtiger Außenpolitiker zu beweisen. Dasselbe gilt aber natürlich auch für Baerbock und für Olaf Scholz.

In Afghanistan wird nicht mehr Deutschlands Sicherheit verteidigt. Aber vielleicht werden dort deutsche Wahlkämpfe entschieden.