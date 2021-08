Afghanistan und der Wahlkampf : Wir müssen über Flüchtlinge sprechen

Ankunft in Europa: Auch Spanien fliegt Menschen aus Afghanistan aus. Einige kamen am Freitag auf dem Militärstützpunkt Torrejon an. Bild: dpa

Ob jemand einen Fehler einsieht, erkennt man nicht etwa daran, dass er ihn zugibt, sondern daran, wie er weitermacht. Im Falle der Bundesregierung ergibt sich derzeit kein günstiges Bild. Nicht nur, dass sie den verheerenden Fehler, die Lage in Kabul falsch eingeschätzt zu haben, erst zugab, als es ohnehin jeder sah; schuld sein soll jetzt auch noch der sogenannte Westen, während jeder einzelne Minister nichts versäumt haben will.

Mitgerissen vom Strom der Geschichte, hilflos an Amerika geklammert – nicht zu glauben. Und auch nicht wahr. Das Mindeste wäre, sich gerade zu machen. Nicht trotz der Bundestagswahl, sondern ebendeswegen.

Die AfD kann ihr Glück kaum fassen

Denn die Bürger wissen ja, dass Wahlkampf ist. Den Anblick seidenglatt retuschierter Gesichter, die von Plakaten herab Authentizität versprechen, sind sie gewohnt. Sie erwarten keinen Politiker, der sich vor ihnen in den Staub wirft, wenn er etwas falsch gemacht hat. Aber ein gewisses Maß an Respekt vor der Intelligenz der Menschen, vor ihren Kenntnissen des Asylrechts und vor ihren Gedanken beim Anblick von Afghanen, die sich in höchster Verzweiflung an die Tragflächen von startenden Flugzeugen klammerten, dürfen sie sich schon erhoffen. Politiker, die auf die Mitte der Gesellschaft zielen, sollten diese auch ernst nehmen.

Doch die Angst vor einer neuen Flüchtlingsdebatte steht wie ein Elefant im Raum. Der Eiertanz drum herum lenkt den Blick erst recht darauf. Die AfD kann ihr Glück kaum fassen, braucht sie doch bloß die Sprüche von 2015 aus den Rumpelkammern zu wühlen. Spitzenkandidatin Alice Weidel war sich nicht zu schade, die Aussetzung des Asylrechts zu fordern – für ihre Anhänger so verlockend wie die Zauberformel „Freibier für alle“.

Weidel fabulierte, der Begriff „Ortskraft“ diene nur dazu, eine Masseneinwanderung zu verschleiern, was umso grotesker wirkte, als sogar ihr Parteifreund Alexander Gauland sich dazu aufgerafft hatte, die Aufnahme von Ortskräften zu fordern. Gauland gab auch zu, dass es zu diesem Thema keine einheitliche Linie in seiner Partei gebe, was wohl heißen sollte, dass in der AfD jeder so daherreden darf, wie es ihm seine aufschäumenden Ressentiments gerade gebieten. Wer noch ein Mindestmaß an Ahnung davon hat, was Ortskräfte in Afghanistan in den vergangenen Jahren für die Bundeswehr und ihre Partner geleistet haben, verbietet sich die allerschlimmsten Ausfälle.

Respekt auch für die Bundeswehr

Allerdings haben nicht nur Ortskräfte Respekt verdient, sondern auch deutsche Soldaten. Ein Menetekel der Afghanistan-Misere war der Umgang mit den letzten deutschen Soldaten, die aus Kabul zurück nach Deutschland kamen. Als sie im Juli heimkehrten, stand kein Politiker am Flughafen. Da hatten jene Besseres zu tun, die jetzt laut fordern, die Truppe hätte noch viel länger im Einsatz bleiben müssen.

Das ganze Ausmaß der Scheinheiligkeit zeigte sich diese Woche in der Empörung linker Aktivisten darüber, dass die sonst so geschmähte Bundeswehr nicht schneller und mehr Ortskräfte evakuierte. Ganz so, als gleiche der Einsatz einem Heimflug von Mallorca-Urlaubern. Aus den Tweets glühte die Verachtung für alle, die länger als zwanzig Sekunden nachdenken, bevor sie handeln.

Linke und rechte Lamentierer verbindet, dass der Anblick einiger hundert fliehender Afghanen sie in Hysterie versetzt. Getriggert werden Erinnerungen an 2015, und zwar nicht so sehr an die Menschen, die damals nach Deutschland kamen, sondern an die erbittert geführte Flüchtlingsdebatte. Die wünscht sich wohl kaum jemand zurück. Die Spaltung war anstrengend für alle.

Die Aussicht, auf den letzten Metern des Wahlkampfs wieder in diesen Stress zu geraten, obwohl diesmal gar keine verzweifelten Menschen an unserer Grenze stehen, dürfte für die drei Kanzlerkandidaten besonders unangenehm sein. Armin Laschet will sich als starker Mann für die innere Sicherheit inszenieren, aber nicht verleugnen, dass er bis heute Merkels Entscheidung für richtig hält, die Flüchtlinge nicht an der Grenze auszusperren.

Es ist 2021, nicht 2015

Annalena Baerbock kann sich zwar zugutehalten, vom Völkerrecht her zu kommen und mit den Grünen früh darauf gedrängt zu haben, die Ortskräfte herzuholen. Aber wenn alle über Flüchtlinge reden, spricht niemand mehr übers Klima. Und Olaf Scholz kann sich freuen, dass der Scholz-Zug beschleunigt. Doch mit an Bord ist eben auch Außenminister Maas, der in den vergangenen Tagen eine besonders schlechte Figur abgab.

Wer Deutschland künftig regieren will, darf jetzt keine Angst haben vor zu viel oder zu wenig Debatte. Die richtige muss es sein. Es ist 2021, nicht 2015, und eine neue Lage erfordert neue Einschätzungen. Wer herumlaviert, wird viele Wähler verstimmen. Das darf nicht geschehen. Der Schaden, der jetzt schon – nicht vor allem, aber auch in Deutschland – angerichtet wurde, ist groß genug.