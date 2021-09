Bundestagswahlen seit 1949 : 2009: Eheprobleme trotz Liebesheirat

Über den „Niedergang der Volksparteien“, ihr vermeintliches Ende gar, ist schon viel geschrieben worden. Aber vielleicht war es ja weder Ausweis eines langfristigen Trends noch gar eine Überraschung, dass am Abend des 27. Septembers 2009 die Grafiken sowohl für CDU/CSU als auch – vor allem – SPD in den roten Bereich zeigten. Beide regierten seit vier Jahren. Und beide konnten das nicht verhindern, was dieses Wahljahr prägen sollte, die sogenannte Finanzkrise. Diese hatte im Vorjahr in den Vereinigten Staaten ihren Ausgang genommen. Im Herbst 2008 mussten gar Bundeskanzlerin und Finanzminister angesichts wachsender Panik an den Märkten in einer spektakulären Aktion vor die Kameras treten und den Menschen im Land versichern, ihre Spareinlagen seien sicher.

Peter Sturm Redakteur in der Politik, zuständig für „Politische Bücher".

Gesamtwirtschaftlich war der Schrecken am Wahltag noch längst nicht vorbei, was eine Erklärung für das bis dahin zweitschlechteste Ergebnis der Unionsparteien (33,8 Prozent) war. Die Sozialdemokraten stürzten gar um 11,2 Prozentpunkte ab und landeten bei 23 Prozent. Das nimmt sich aus der Perspektive von 2021 zwar nicht so schlecht aus. 2009 aber kam es einer Katastrophe ziemlich nahe.