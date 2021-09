Bundestagswahlen seit 1949 : 1953: Als Gustav Heinemann an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte

Wahllokal in einer Gaststätte: Bei der Bundestagswahl am 6. September 1953 in Frankfurt Bild: Picture-Alliance

Die Regeln für die zweite Bundestagswahl hatten sich im Vergleich zur ersten 1949 in wichtigen Punkten geändert. Die Sperrklausel von fünf Prozent, durch die eine Zersplitterung des Parlaments in zu viele Fraktionen verhindert werden sollte, galt jetzt für das gesamte Bundesgebiet. Es reichte also nicht mehr, in nur einem Bundesland die Hürde zu überspringen. Ferner wurde das Verhältnis von Direkt- zu Listenmandaten von 60:40 auf 50:50 verändert. Und zum ersten Mal hatten die Wähler zwei Stimmen. Den Sinn dieser neuen Regelung erläuterte die F.A.Z. im Frühsommer 1953 ihren Lesern. Eine Partei wie die FDP könne auf die Aufstellung eines Wahlkreiskandidaten verzichten und zur Erststimmenabgabe für den Kandidaten des Koalitionspartners CDU aufrufen, hieß es dort. Damit könne dann der Sieg eines SPD-Kandidaten im Wahlkreis mit vereinten Kräften verhindert werden. Gleichzeitig könne die FDP aber durch die Zweitstimmen aus eigener Kraft Mandate erringen.

Über die Veränderung des Wahlgesetzes war zuvor ein grundsätzlicher Streit entbrannt, in dem viele alte Argumente wieder vorgebracht wurden. Die Einführung des Mehrheitswahlrechts stieß immer noch auf viel Gegenliebe. Zumindest aber gab es Bestrebungen, das Verhältnis von Direkt- zu Listenmandaten weiter zugunsten der Wahlkreiskandidaten zu verschieben. Dagegen opponierte vor allem die FDP, die darin eine ungerechtfertigte Bevorzugung der großen Parteien sah. Schließlich wollte auch der Bundesrat noch mitentscheiden. Dieses Ansinnen wies die Bundesregierung allerdings entschieden zurück. Hier gehe es schließlich um ureigenste Angelegenheiten des Bundes, bei der die Länder kein Mitbestimmungsrecht hätten, hieß es.