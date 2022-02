Bundespräsidentenwahl : Eine Astrophysikerin gegen Steinmeier

Stefanie Gebauer am Dienstag in Berlin bei ihrer Vorstellung als Kandidatin der Freien Wähler für das Amt des Bundespräsidenten Bild: Imago

Der Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, sucht ständig nach Möglichkeiten, seine Partei über ihre Hochburg Bayern hinaus bekannter zu machen. Fündig geworden ist er nun bei der Bundespräsidentenwahl, die an diesem Sonntag ansteht. Die Freien Wähler schicken die 41 Jahre alte Stefanie Gebauer ins Rennen. Sie hat zwar keine Chance gegen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier, bringt aber ein paar Vorzüge mit, die aufs Imagekonto der Freien Wähler einzahlen könnten: Als einzige Frau, die dazu noch aus dem Osten (Brandenburg) stammt, tritt Gebauer gegen drei Männer aus dem Westen an.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Indem sie einerseits Kommunalpolitikerin und Kassierin beim Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kremmen ist, andererseits Physikerin, passt sie zur DNA der Freien Wähler und weist doch über diese hinaus. Besonders hübsch aus Aiwangers Sicht dürfte sein, dass er eine Kandidatin hat, die nach ihren eigenen Worten „im Bereich der extrasolaren Planeten“ promoviert hat, während die CSU des erklärten Astrofans Markus Söder den eher bodennahen Steinmeier unterstützt.

Nachdem Gebauer am Dienstag schon in Berlin vorgestellt worden war, folgte am Mittwoch die Präsentation in München, die von den Freien Wählern so ernst genommen wurde, dass sie mehr Parteiprominenz auf dem Podium hatten, als Journalisten im Konferenzsaal. Das gewünschte „Signal“ wurde durch ständige Wiederholung überdeutlich gemacht: Gebauer sei eine „junge Powerfrau“, die ihr „frauliches Gefühl“ und „die frauliche Empathie und das Wissen“ einbringen könne und weder aus der „Berliner Politmaschinerie“ noch aus der „Berliner Politik-Blase“ komme. Gebauer selbst hat die ihr zugedachte Rolle schon angenommen. Sie wolle als „Bürgerpräsidentin“ insbesondere den Frauen im Land Mut machen.

Ihrer Nominierung war Streit in der Partei vorausgegangen. Aiwanger wollte erst eine Frau aus dem bayerischen Landtag, die Fraktion fühlte sich überrumpelt. Gebauer sei nun „eine sehr breit abgesicherte Kandidatur“, so Aiwanger. Sie sei „durch alle Gremien gegangen“. Kurz vorher hatte er den Mitgliedern der Bundesversammlung empfohlen, „mal was anderes zu wählen, als das, was ihnen von den Parteigremien vorgesetzt wird“.