Steinmeier besucht Soldaten : In Litauen steigt die Anspannung

Seit voriger Woche sei die „Grundanspannung“ unter den Bundeswehrsoldaten im litauischen Rukla „etwas höher“, sagt Oberstleutnant Daniel Andrä, der Kommandeur des Bataillons der „Enhanced Forward Pre­sence“ der NATO in Litauen. Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine sind in Litauen Anspannung und Unsicherheit gewachsen. Deshalb ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag kurzfristig in das Land gereist, um gemeinsam mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda die Bundeswehrsoldaten in Rukla zu besuchen.

Der Besuch solle ein „Ausdruck der Solidarität und des Beistands“ sein, sagt Steinmeier. Er bekräftigt neben dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda, dass Deutschland fest an der Seite der Bündnispartner im Osten stehe. Beide Präsidenten heben hervor, wie wichtig die Geschlossenheit des Westens in dieser Situation sei. Von den Irritationen und dem Misstrauen, die Deutschlands Russland-Politik – gerade auch durch Äußerungen Steinmeiers – in der Vergangenheit oft hervorgerufen habt, ist beim Auftritt der beiden Präsidenten in Rukla nichts zu spüren. Nauseda dankt für die „historische Entscheidung“ Deutschlands, der Ukraine mit Waffen zu helfen, und Steinmeier verurteilt Putins Angriffskrieg in ebenso deutlichen Worten wie der Litauer.

Besuch bei Scholz

Nur einmal scheint kurz durch, dass die Harmonie noch vor einer Woche nicht so vollständig war. Das ist, als Nauseda darauf angesprochen wird, dass er vorigen Samstag mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war – einen Tag bevor dieser im Bundestag die Kurswende in der Verteidigungspolitik verkündete, mit der Deutschland auf den Krieg in der Ukraine reagiert.

In litauischen, polnischen und auch ukrainischen Medien war diese Reise als Versuch verstanden worden, die Deutschen zur Vernunft zu bringen. Auf Nausedas Gesicht scheint an dieser Stelle ein kurzes Lächeln auf. Dann schweigt er kurz, bevor er sagt: „Westliche Politiker hören, was wir sagen, weil es unser Schicksal ist, diese schwierigen Nachbarn zu haben.“ Der Unterton ist: Bis vor Kurzem war das noch anders. Politiker aus dem Baltikum hatten in den vergangenen Jahren oft das Gefühl, ihre Warnungen vor der Aggressivität des Putin-Regimes würden in westeuropäischen Hauptstädten nicht ernst genommen.

Litauen sieht sich jetzt auch deshalb einer neuen Gefahrenlage ausgesetzt, weil ihm Russland bei seinen Vorbereitungen auf den Angriff auf die Ukraine deutlich näher gerückt ist: Russische Truppen stehen nun vermutlich dauerhaft auch im Nachbarland Belarus, dessen Grenze nur etwas mehr als 40 Kilometer von der Hauptstadt Vilnius entfernt ist.

Litauens Präsident Gitanas Nauseda äußert deshalb nach den Treffen mit Steinmeier in Vilnius und Rukla klare Vorstellungen davon, was sein Land braucht – nicht nur mehr Soldaten, sondern auch eine qualitative Veränderung. Die Sicherung des Luftraums im Baltikum, die seit dem NATO-Beitritt der drei Staaten 2004 im Wechsel von großen Ländern des Bündnisses vorgenommen wird, müsse ausgebaut werden vom „Air Policing“ zu einer vollwertigen Luftverteidigung.

Die 2016 geschaffene dauerhafte Präsenz von NATO-Soldaten im Baltikum und in Polen war eine Reaktion auf die Annexion der Krim und den Beginn des Kriegs im Donbass durch Russland. „Die Litauer sind froh und dankbar, das wir hier sind, und man lässt uns das auch spüren“, sagt Oberstleutnant Andrä. Das war schon vor dem Überfall der russischen Streitkräfte auf die ganze Ukraine so und gilt jetzt noch viel mehr. Schon vor dem Angriff war die Einheit Mitte Februar um 350 Bundeswehrsoldaten verstärkt worden. Statt sonst etwa 1200 Soldaten aus sechs NATO-Mitgliedstaaten tun jetzt etwa 1600 Männer und Frauen in Rukla Dienst.