Loslösung von Russland : Brennstäbe für Bulgarien aus Amerika

Was bei Gas bereits gelang, soll nun auch bei Atomkraft geschehen: Bulgarien will mit Hilfe westlicher Partner von Russland unabhängig(er) werden.

Bei Erdgas ist es schon gelungen, nun versucht Bulgarien, auch bei Atomstrom unabhängig(er) von Russland werden. Das bulgarische Atomkraftwerk in Kozloduj an der Donau, gebaut in den Siebzigerjahren mit sowjetischer Technik und seither mehrfach modernisiert, produziert mehr als ein Drittel des in dem Balkanstaat verbrauchten Stroms. Es trägt dazu bei, dass Bulgarien Strom exportieren kann.

Bisher war Bulgarien dabei allerdings auf Brennelemente aus Russland angewiesen. Das soll sich ändern. Am 22. Dezember 2022 unterzeichnete das Direktorium des staatlichen Kraftwerks ein Abkommen mit dem amerikanischen Atomkonzern Westinghouse, der einen der beiden Reaktoren von Kozloduj künftig mit Kernbrennstoffen beliefern soll. Diese werden in einer von Westinghouse betriebenen Anlage im schwedischen Västerås hergestellt.