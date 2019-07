Nach Trump-Kritik : Britischer Botschafter legt sein Amt nieder

Der britische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Kim Darroch, hat sein Amt niedergelegt. Das teilte das Außenministerium in London am Mittwoch mit. Vorausgegangen war ein Streit zwischen London und Washington über durchgesickerte Botschafterdepeschen.

Trump hatte am Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter noch einmal nachgelegt und den britischen Diplomaten Kim Darroch als „dummen Kerl“ und „aufgeblasenen Depp“ bezeichnet. Auch die britische Premierministerin Theresa May nahm Trump wieder aufs Korn. Ihre Bemühungen um den EU-Austritt seien ein Desaster gewesen, so der amerikanische Präsident. Auslöser waren durchgesickerte interne Berichte, wonach der britische Botschafter die Trump-Regierung unter anderem als „unfähig“ bezeichnet hatte. Über Mays explizites Festhalten an ihrem Botschafter war Trump besonders erbost. Darroch genieße weiterhin die „volle Unterstützung“ der Premierministerin, hatte ein Sprecher Mays am Montagabend erklärt. Damit bekräftigte London eine frühere Erklärung, in der May ebenfalls nicht von Darroch abgerückt war.

Der Streit geht auf interne Vermerke Darrochs zurück, in denen er den amerikanischen Präsidenten deutlich kritisiert hatte. Die britische Zeitung „Mail on Sunday“ hatte die geheimen Vermerke veröffentlicht. Darroch beschreibt Trump darin als „unsicher“ und „inkompetent“. „Wir gehen nicht wirklich davon aus, dass diese Regierung normaler wird; weniger dysfunktional; weniger unberechenbar; weniger gespalten; weniger diplomatisch plump und ungeschickt“, schrieb Darroch demnach.