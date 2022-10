Britische Regierungskrise : Ziellose Entschlossenheit in London

Die britische Premierministerin Liz Truss am 14. Oktober in London Bild: Reuters

Zumindest die Gegner des politischen „Mainstreams“ hatten eine Weile Freude an Liz Truss. Stoisch und mit rebellischem Flackern in den Augen stemmte sich die neue britische Premierministerin gegen den breiten Konsens, an dem sich in den vergangenen Jahren – trotz Brexit – alle Tory-Regierungen mehr oder weniger orientiert hatten. Dazu gehört, dass der Staat tendenziell mehr Aufgaben übernehmen muss, für die an anderer Stelle gespart oder aber der Bürger zur Kasse gebeten werden muss. Dazu gehörte auch, dass Politik sozial gerecht sein oder zumindest so aussehen muss. Truss belächelte das als überkommene, wachstumsfeindliche „Orthodoxie“, weshalb sie von ihrer kleinen, zusehends schwindenden Gefolgschaft als couragierte Erneuerin angesehen wurde und vom großen Rest als Irrläuferin, auf die ein rasches politisches Ende wartet.

Nach fünf Wochen im Amt darf man ihre Mission als gescheitert bezeichnen. Die Finanzmärkte haben ihrer – schlecht begründeten und unseriös finanzierten – Kurswende eine Abfuhr erteilt, die prompt den Zins für Immobilienkreditnehmer steigen ließen, für Leute also, welche die Tories zu ihrer Kernklientel zählen. Seit Tagen klettert Truss Ast für Ast von ihrem Baum hinunter. Erst nahm sie das Kernstück ihres „Wachstumsplans“ zurück, die Senkung des Spitzensteuersatzes, dann verkündet sie einen Wechsel im Schatzkanzleramt, verbunden mit weiteren Korrekturen an ihrem Programm.

Die Verwirrung ist noch gewachsen

Dass es nun mit Finanzminister Jeremy Hunt wieder bergauf gehen wird, glauben die wenigsten. Seine Maßnahmen mögen die Märkte beruhigen, zur Stabilisierung der Regierung tragen sie nicht bei. Eher ist die Verwirrung noch gewachsen. Hunt, selber ein gescheiterter Anwärter auf den Parteivorsitz, hatte nach seinem Ausscheiden Truss’ Rivalen Sunak unterstützt, der wirtschaftspolitisch in die entgegengesetzte Richtung steuerte. Die radikal-wirtschaftsliberalen Vorstellungen der Premierministerin, an denen sie nach eigenem Bekunden festhalten will, werden jetzt von einem erklärten „Trussonomics“-Gegner exekutiert.

Zum Verhängnis wurde Truss nicht so sehr ihr libertärer Instinkt, der durchaus Anhänger in der Konservativen Partei hat. Es fehlte vielmehr an professioneller Vorbereitung und Fingerspitzengefühl. Truss verdankt ihr Amt nicht den britischen Wählern, nicht einmal den eigenen Abgeordneten, sondern etwas mehr als 80.000 Parteimitgliedern. Das ist als Grundlage zu dürftig, um einen politischen Kurs auf den Kopf zu stellen, für den die Partei vor nicht einmal drei Jahren gewählt wurde. Gelernt haben dürfte Truss aber auch eine zweite Lektion. Trotz Brexit genießt die britische Regierung keinen grenzenlosen Spielraum. Wo die EU nicht mehr protestieren kann, springen „die Märkte“ ein. Eine Politik, die (in den Worten des Tory-Politikers Alan Duncan) „irrationaler Unsinn“ ist, lässt sich auch in Post-Brexit-Zeiten nicht durchsetzen.

Debakel bei den nächsten Wahlen?

Ohne ihr Alternativprogramm, das bald bis zur Unkenntlichkeit revidiert sein wird, steht Truss mit leeren Händen da. Die Öffentlichkeit blickt jetzt auf eine Politikerin, die Hölzernheit und kommunikatives Unvermögen mit zielloser Entschlossenheit kompensiert. Die Tories irren sich vermutlich nicht, wenn sie befürchten, mit dieser Frau an der Spitze in ein Debakel bei den nächsten Unterhauswahlen zu gehen.

Dass die Partei an diesem Tiefpunkt angekommen ist, hat sie auch sich selber zuzuschreiben. Noch vor einem Jahr, auf dem Höhepunkt der kurzen Johnson-Ära, sahen sich die Tories bis ins nächste Jahrzehnt regieren. Doch die Demontage Johnsons und der verbissene, schmutzige Wahlkampf um seine Nachfolge haben so viele enttäuschte Karrierehoffnungen und offene Rechnungen hinterlassen, dass die Partei zu einem Intrigenstadel wurde, in dem Politik nur noch als Vehikel zur Durchsetzung partikularer Machtinteressen entworfen wird. Der schwindende Glaube daran, dass sich die konservative Ära über die nächsten Wahlen noch einmal verlängern lässt, tat ein Übriges. Viele Abgeordnete versuchen nur noch, ihren Wahlkreis für sich zu retten. Dabei verspricht oft den größten Erfolg, gegen die eigene Führung Stellung zu beziehen.

Nun gehen die Tories den Weg, den ihnen ein politisches Naturgesetz diktiert: Wenn die Bürger den Eindruck gewinnen, dass eine Partei die Interessen des Landes nicht mehr vor die eigenen stellt, wenden sie sich ab. Die neu entflammte Diskussion, wer wohl einen passableren Tory-Chef und Premierminister abgeben könnte, wird angesichts der allgemeinen Krisenlage als grotesk, wenn nicht als zynisch wahrgenommen. Man kann diese dritte Putsch-Debatte innerhalb von fünf Jahren nur noch als letzte Zuckung einer Regierungspartei verstehen, die nach langen Strapazen und vielen selbst verschuldeten Missgriffen ausgebrannt ist.