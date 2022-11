Steuerpolitik der Tories : Ist das noch konservativ?

Aktualisiert am

Der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt spricht am Donnerstag vor dem Parlament in London. Bild: AFP

Die Haushaltsrede Jeremy Hunts sei der seines Vorgängers „so diametral entgegengesetzt“, dass es sich wie eine Machtübernahme durch eine andere Partei anfühle, kommentierte die „Financial Times“ am Freitag. Ebendies bedrückt viele Tories, die sich im Haushaltsplan der gescheiterten Regierung, den Hunt am Donnerstag vorgestellt hatte, Truss eher wiedergefunden haben als im neuen wirtschaftspolitischen Kurs, auf den die Märkte verhalten positiv reagierten. Schatzkanzler Hunt habe sich mit den massiven Steuererhöhungen für die „leichte Option“ entschieden, kritisierte Jacob Rees-Mogg, bis vor Kurzem Wirtschaftsminister.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Das stellte Hunt natürlich anders dar, als er am Freitag in Interviews seine Pläne verteidigte. Es habe angesichts der multiplen Krise „keine leichten Lösungen“ gegeben, sagte er und hob hervor, „dass gesunde Finanzen wichtiger sind als niedrige Steuern“. Offensiv ging er seine innerparteilichen Kritiker an: „Meinen konservativen Kollegen möchte ich sagen: Es ist nichts Konservatives daran, Geld auszugeben, das man nicht hat. Es ist auch nichts Konservatives daran, die Inflation nicht zu bekämpfen, und es ist nichts Konservatives daran, sich vor schwierigen Entscheidungen wegzuducken, die die Wirtschaft wieder auf Spur bringen.“