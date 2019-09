Harter Brexit : Bercow droht Johnson kaltzustellen

Der scheidende Präsident des britischen Parlaments, John Bercow, hat angekündigt, einen harten Brexit um jeden Preis zu verhindern. Der Zeitung „Guardian“ zufolge sagte der Sprecher des Unterhauses bei einem Vortrag in London: „Wenn ich mich in der Vergangenheit irgendwie missverständlich ausgedrückt haben sollte, lassen Sie mich das hier glasklar sagen: Der einzige Brexit, den wir, wann auch immer, haben werden, wird ein Brexit sein, den das House of Commons abgesegnet hat.“

Mit der Ankündigung wendet sich Bercow gegen den Konfrontationskurs von Premierminister Boris Johnson, der das Parlament am vergangenen Montag in eine fünf Wochen lange Zwangspause geschickt hatte – unter vehementem Protest zahlreicher Abgeordneter. Kurz vor Anbruch der Zwangspause hatte die Mehrheit der Abgeordneten noch ein Gesetz verabschiedet. Es verpflichtet den Premierminister dazu, in Brüssel eine dreimonatige Verschiebung des Austrittstermins zu beantragen, sollte das Brexit-Abkommen nicht bis zum 19. Oktober ratifiziert werden.

Ob sich Johnson daran gebunden sieht, ist allerdings offen. Er hatte bislang gesagt, er wolle „lieber tot im Graben“ liegen als die EU um eine weitere Verschiebung zu bitten. Er will den Austritt zum 31. Oktober notfalls auch unter Inkaufnahme eines harten Brexits erreichen, dessen Folgen Großbritannien hart treffen könnten. Aus dem „Yellowhammer“-Papier, das die Regierung in London zuletzt veröffentlichte, geht hervor, dass es nach einem EU-Austritt ohne Abkommen wegen zu erwartender Verzögerungen an den Grenzen zu Engpässen bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Treibstoff und Medikamenten kommen könnte.

Bercow kündigte an, er werde „zusätzliche Kreativität“ in den Abläufen des Parlaments zulassen, damit das Unterhaus Johnson vom Gesetzesbruch abhalten könne. „Das wäre das

fürchterlichste Vorbild, das man für den Rest der Gesellschaft

abgeben könnte“. In einem solchen Falle, glaube er, werde das Parlament anstreben, den Premier von einer solchen Möglichkeit „abzuschneiden.“ Zudem schlug er vor, eine geschriebene Verfassung zu verabschieden, die es bis dato im Vereinigten Königreich nicht gibt. Mit ihr, so Bercow, hätte sich die durch den Brexit hervorgerufene Krise des Landes verhindern lassen. Rücksicht auf die Folgen muss der 56 Jahre alte Gegenspieler des Premiers dabei offenkundig nicht mehr nehmen. Sein Amt will er am selben Tag niederlegen, an dem Großbritannien nach heutigem Stand aus der EU ausscheiden wird.

Das höchste schottische Berufungsgericht hatte am Mittwoch die Beurlaubung des britischen Parlaments für rechtswidrig erklärt, nachdem zwei andere Gerichte zur gegenteiligen Überzeugung gelangt waren. Die Richter des Court of Session werfen Johnson vor, dass er die Beurlaubung bei Königin Elisabeth II. „in der ungebührlichen Absicht“ beantragt habe, „das Parlament zu behindern“. Am kommenden Dienstag wird das höchste Gericht im Vereinigten Königreich sich mit der Frage befassen.