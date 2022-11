Bericht der Armee in Brasilien : Kein Betrug und dennoch Raum für Zweifel

Im Glauben, die Wahl könnte manipuliert worden sein, leisten in Brasilien radikalisierte Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro seit fast zwei Wochen Widerstand. Die anfänglichen Straßenblockaden haben sich aufgelöst. Doch weiterhin halten Gruppen von Demonstranten, die das Wahlergebnis nicht anerkennen, in etlichen Städten Mahnwachen vor Militäreinrichtungen. Bei Demonstrationen am vergangenen Wochenende forderten sie eine Militärintervention, um den Amtsantritt des gewählten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva im Januar zu verhindern.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Nun liefert ihnen eine am Mittwoch vorgelegte Analyse des Wahlprozesses durch die Armee weitere Munition. Zwar konnten keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten oder eine Manipulation der Wahl festgestellt werden, was sich mit der Prüfung der elektronischen Wahlurnen und des Wahlprozesses durch andere Institutionen und Spezialisten deckt. Dennoch schließt das Verteidigungsministerium die Möglichkeit einer Manipulation nicht vollständig aus, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag bekräftigte.

Armee fordert abermalige Überprüfung

Im Bericht ist von angeblichen Problemen die Rede, die eine „lückenlose Überprüfung“ der elektronischen Wahlurnen verunmöglicht hätten. Auch wird auf Sicherheitsrisiken hingewiesen. So sei beispielsweise nicht ausgeschlossen, dass ein schädlicher Quellcode auf die Urnen übertragen werden und deren Funktionieren beeinträchtigen könne, heißt es im Bericht, in dem eine dringende technische Untersuchung möglicher Risiken gefordert wird. Der Quellcode der Urnen stand für interessierte Stellen bereits ein Jahr vor der Wahl zur Analyse zur Verfügung. Die Armee interessierte sich erst im August dieses Jahres dafür. Nun fordert die Armee eine abermalige Überprüfung.

Entgegen allen anderen Prüfungsinstanzen vermeidet es der Bericht der Armee, den Wahlprozess und die elektronischen Wahlurnen als zuverlässig zu beschreiben. Damit bietet er Raum für die von Bolsonaro selbst erhobenen Zweifel an den Wahlurnen – und weitere Munition für jene Brasilianer, welche das Wahlergebnis weiterhin ohne Grundlage anzweifeln. In den digitalen Netzwerken reagierten viele Bolsonaro-Anhänger zunächst enttäuscht auf den Bericht, weil er keine konkreten Hinweise auf einen angeblichen Betrug liefert. Doch die erhobenen Zweifel dienen den treibenden Kräften hinter den Demonstrationen, um die Mobilisierung gegen das Wahlergebnis aufrecht zu erhalten.

Seit 1996 keine Manipulation bekannt

Seit der Einführung der elektronischen Wahlurnen im Jahr 1996 wurde noch nie ein Problem oder ein Hinweis auf Manipulation des Prozesses festgestellt. Die Geräte und deren Software werden vor jeder Wahl ausgiebig durch verschiedene Instanzen, Spezialisten und gar Hacker geprüft. Dennoch hat Präsident Bolsonaro in den vergangenen Jahren wiederholt Zweifel an der Zuverlässigkeit der elektronischen Urnen erhoben.

Auf Drängen des Präsidenten lud das Oberste Wahlgericht im vergangenen Jahr das Verteidigungsministerium dazu ein, Teil der Kommission für Transparenz bei Wahlen zu werden. Kritiker warnten damals, dass dies die Armee zu einem Richter über die Wahl erheben und deren Bericht zu einer letzten Karte für Bolsonaro verwandeln könnte, um eine Wahlniederlage anzufechten. Bolsonaro hat sich in seinen spärlichen Auftritten seit der Wahlniederlage immer zweideutig geäußert, um seinen radikalen Anhängern den nötigen Interpretationsspielraum für eine anhaltende Mobilisierung gegen das Wahlergebnis zu lassen.