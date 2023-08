Brandmauern in Europa : So gehen Deutschlands Nachbarn mit den Rechtspopulisten um

Hilft nur rigide Ausgrenzung gegen Rechtspopulisten? Oder geht es auch entspannter? In Europa wurde viel ausprobiert. Was funktionierte und was nach hinten losging, verrät ein Blick in sieben Länder.

Die Bürger wählen Rechtsradikale und Populisten, die vom Wähler so bestraften Parteien ziehen Mauern hoch. Fast überall in Westeuropa ist es einmal so gewesen. Doch in vielen Staaten wurde die Mauer längst geschleift. Mancherorts ging das Stein für Stein, Kommune für Kommune, Region für Region. Anderswo ist der Schutzwall von heute auf morgen zerborsten.

Belgien: Die Medien helfen den Parteien

Was den Deutschen die „Brandmauer“, ist den Belgiern der „cordon sanitaire“. Dass Demokraten eine Art Quarantänegürtel einrichten müssen, um Ansteckung mit rechtem Extremismus zu vermeiden, haben sich die flämischen Parteien vor bald 35 Jahren ausgedacht. Aufgeschreckt vom Erfolg des ausländerfeindlichen und separatistischen Vlaams Blok, schlossen sie eine förmliche Vereinbarung, die Bündnisse mit der Partei untersagte. 1992 wurde der Pakt durch eine Entschließung im Regionalparlament bekräftigt.

Seither hält der Bann. Der Vlaams Blok wurde nie an einer lokalen, regionalen oder nationalen Regierung beteiligt, selbst wenn das etwa in Antwerpen sämtliche anderen Parteien in unbequeme Regenbogenkoalitionen zwang. 2004 löste sich die von der Konkurrenz, aber nicht von den Wählern geächtete Partei auf, um einem gerichtlichen Organisationsverbot wegen Rassismus zuvorzukommen. Faktisch besteht der „Block“ aber als Vlaams Belang (Flämisches Interesse) fort. Gerolf Annemans, seit den Achtzigerjahren in der Partei aktiv, sprach am Samstag auf dem AfD-Parteitag.

Umfragen sehen den Vlaams Belang derzeit als stärkste Kraft in Belgien. Für die Politologin Léonie de Jonge ist das aber kein Beweis, dass ein „cordon sanitaire“ nicht tauge. Sie verweist auf Wallonien. Denn auch im französischsprachigen Teil Belgiens reagierte die Politik vor gut drei Jahrzehnten auf den Durchmarsch des Vlaams Blok im Norden mit einem „cordon sanitaire“ – bevor im Süden eine ähnliche Partei Erfolg haben konnte. Insofern waren die Parteien in Wallonien früher dran.

Vor allem hatten sie mächtige Verbündete: die Medien. Der öffentliche Rundfunk verpflichtete sich, extremistische Politiker nie in Live-Sendungen einzuladen oder etwa in großen Porträts zu würdigen, sondern allenfalls Neuigkeiten aus den Parteien zu vermelden und umgehend „einzuordnen“. Privatsender und die wichtigsten Qualitätszeitungen schlossen sich an. Das „Medien-Kartell“, das Rechtspopulisten in Deutschland herbeiphantasieren, gibt es in Wallonien also tatsächlich. Es werde dort mit „heiligem Ernst“ verteidigt, erklärt de Jonge.

Nach Donald Trumps Wahlsieg 2016 sei diskutiert worden, ob es noch Sinn ergebe, ähnlich gestrickte belgische Politiker in den Medien gleichsam totzuschweigen. De Jonge will das nicht bewerten. In einem aber ist sie sich sicher: Es funktioniert. Denn in Wallonien mit dem gleichen politischen System wie in Flandern, aber mehr Migranten, mehr Strukturwandel und mehr Arbeitslosen, habe sich noch kein Rechtspopulist durchsetzen können. Bei Brandmauern, resümiert die Politologin, „kommt es auf das Timing und auf die Medien an“. (anr.)

Österreich: Die FPÖ zählt zu den Etablierten

In Österreich hat es die christdemokratische ÖVP von Kanzler Karl Nehammer abwärts ausgeschlossen, mit der rechtspopulistischen FPÖ unter ihrem Vorsitzenden Herbert Kickl zu regieren. In der sozialdemokratischen SPÖ gilt seit bald zwei Jahrzehnten ein Parteitagsbeschluss gegen Kooperationen mit der FPÖ. Von Brandmauer kann aber keine Rede sein, höchstens von einem Sichtschutz.